Lucca Comics & Games de retour en présentiel à l’automne

En partenariat avec le Forum Génération Égalité, initié par ONU Femmes et co-présidé par la France, la Bibliothèque nationale de France propose cet été une programmation - à la fois sur site et en ligne - afin d’explorer toutes les facettes de l’histoire des femmes et de leur lutte pour l’égalité. De nombreuses ressources numériques permettent de plonger dans les collections de la BnF pour redécouvrir des figures féminines souvent oubliées ou malmenées par la postérité.