Internet : 4G et 5G auront raison des anciens Kindle

L’obsolescence des Kindle n’était en rien programmée par Amazon : en intégrant une connexion Internet gratuite dans ses Kindle — uniquement pour les clients du territoire américain —, le revendeur avait fait la différence sur la lecture numérique. Mais voilà : depuis la transition 2G/3G vers les connexions 4G/5G, un problème technique se pose.

La puce des Kindle n’est en effet plus en mesure de se connecter aux réseaux, et dès lors que le 3G aura totalement disparu, les appareils seront comme orphelins. En somme, voilà le plan : plus aucune connectique web pour ces deux gammes.

• Kindle 1ere et 2e génération

• Kindle DX 2e génération

En revanche, pour les suivantes, l’option WiFi permettra de maintenir un lien avec la Toile, et donc d’acheter encore ses ebooks depuis la boutique Kindle

• Kindle Keyboard (3e génération)

• Kindle Touch (4e génération)

• Kindle Paperwhite (5e, 6e et 7e génération)

• Kindle Voyage (7e génération)

• Kindle Oasis (8e génération)

Que faire dès lors ? Eh bien, recycler son appareil, ou en acheter un plus récent, disposant au moins d’une puce 4G. Mais entre février et décembre 2022, suivant les opérateurs et FAI américains, les machines s’arrêteront progressivement.

via The Verge