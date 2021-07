Festival Extra! à Pompidou : Baudelaire à l'honneur pour un Poetry Day

La manifestation à l’envergure internationale est de retour au Lingotto du 14 au 18 octobre 2021. L’objectif : réfléchir, à partir de Dante et des grands noms de la littérature, sur le monde qui viendra et ses défis, comme le rappelle le titre, évocateur et dantesque, Vita Supernova. Avec de nombreuses surprises, et une attention particulière aux jeunes générations…