Victoire pour les activistes contre les administrateurs de la NYPL 

De 2007 à 2014, les administrateurs du NYPL étaient déterminés à vendre plusieurs propriétés de bibliothèque à des promoteurs immobiliers. En s’appuyant sur les conseils du cabinet de conseil en entreprise Booz Allen Hamilton, ils ont adopté un plan qui visait à « une monétisation d’actifs non essentiels », d’après le directeur de l’époque. En d’autres termes, le but était de vendre, dans un secret le plus total, la propriété de la 40e Rue et la 5e Avenue, dans le centre de Manhattan, à des promoteurs immobiliers afin que la NYPL puisse profiter du boom immobilier de la zone, dénonce Scott Sherman.

Après deux ans d’activisme contre ce sordide projet, la nouvelle bibliothèque Stavros Niarchos Foundation est officiellement sauvée, suite à la décision du maire Di Blasio, en 2015. Sa restauration aura coûté 200 millions de dollars. Le bâtiment qui dépérissait est aujourd’hui lumineux, élégant, proposant un toit-terrasse et un espace ludique pour les enfants.

En lutte contre ces directives entrepreneuriales

En tête de ces revendications, un auteur et un podcasteur américain : Scott Sherman. Dès 2011, il écrivait le premier d’une longue série d’articles sur le journal Nation, dans lequel ils dénonçaient le plan, tenu secret, des administrateurs de la bibliothèque publique de New York. Il a ajouté aussi que le projet comprenait aussi la vente de deux autres succursales : le Donnell de la 53e et celle des 42e et 5e, qui aurait entraîné « la démolition de [ses] piles de livres historiques et le retrait de 3 millions de livres ».

The Nation rapporte que les administrateurs étaient persuadés que les livres numériques parviendraient à remplacer les livres physiques, ils ont donc supprimés 3 millions de volumes de l’installation de la 42e avenue, mais ils se sont vite rendus compte de leur erreur.

En dehors de cette lutte, le mouvement contestataire visait aussi à préserver la démocratie dans le milieu bibliothécaire. En effet, sous la présidence de Paul LeClerc (1993-2011), l’ambiance était davantage celle d’une direction stricte d’entreprise que celle d’un gardiennage de la culture publique. La présence de Stephen Schwarzman, cofondateur de la société de capital Blackstone, en est la preuve. La question sur son investissement financier dans le projet de la NYPL demeure toujours secret, malgré les recherches de Scott Sherman. Mais, il aurait réalisé un grand don auprès de ce projet.

Scott Sherman : en tête des revendications

Dans Patience and Fortitude : Power, Real Estate, and the Fight to Save a Public Library (publié par Melville House en tissu 2015 et papier en 2017), Scott Sherman se fait journaliste. Tel un détective, il retrace les différentes étapes de ce projet, en y ajoutant des reportages, ainsi que le procès-verbal de l’une des réunions les plus cruciales des administrateurs de 2007.

De son premier article est né tout un mouvement de contestation, mené par un groupe de passionnés de littérature : « des universitaires indépendants, des professeurs, des architectes, des conservateurs historiques, des rats de bibliothèque et des bibliothécaires à la retraite ».

Dans sa critique pour l’émission de radio Fresh Air, Maureen Corrigan estime que ce livre « met en lumière l’importance des bibliothèques, en tant que référentiels pour les livres physiques, y compris dans une époque où toutes les connaissances sont disponibles sur [Internet] ».

Vous pouvez retrouver des informations complémentaires de cet article sur celui-ci de Nation, rédigé par Scott Sherman en personne. Il développe davantage les conditions du projet de la NYPL et insiste que la véritable victoire contre une bibliothèque centrale revient aux activistes, et non pas aux administrateurs de la NYPL.

Source : The Nation

Crédit : Susan Q Yin, Unsplash