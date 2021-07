Tous les acteurs du livre en langue française dans un réseau numérique

Un souhait de renforcer la collaboration et le partage d’informations au sein de l’espace éditorial francophone guide cette initiative, initiée par l’Institut français. Pour ce faire, le Réseau numérique des acteurs du livre en langue française nécessite une quantité conséquente d’acteurs présents sur la plateforme, ainsi que des informations de qualité. Sont appelés à se référencer tous les acteurs de la chaine du livre, via un formulaire.

Ainsi, les éditeurs, diffuseurs, distributeurs, libraires, acteurs du numérique, bibliothèques, les associations ou syndicats professionnels, mais aussi les organismes ou associations soutenant le livre, institutionnels et professionnels, publics et privés, et enfin les associations ou structures regroupant des collectifs d'auteurs, ont tous leur place sur la plateforme du Réseau numérique.

Avec environ 2000 références et plus de 16.000 acteurs de la chaine du livre à l’international déjà présents, la plateforme propose une carte immersive et un moteur de recherche. Le Réseau numérique des acteurs du livre en langue française vise donc à simplifier les interactions au sein du monde du livre, avec l’objectif de « développer l'accès au livre et à la lecture pour tous les publics francophones », d’une part.

Mais aussi, d’autre part, de « développer un espace éditorial francophone dynamique et équilibré, basé sur des échanges et des coopérations, au service de la circulation des livres, des œuvres et des auteurs de langue française ».

Cette plateforme est ouverte et accessible à tous. Ainsi, la recherche d’interlocuteurs devrait être facilitée, tout comme les possibilités de collaborations et les partages d’informations.

Pour se faire référencer, c'est ici.