Premium Plus : accès illimité à 7500 titres sur Audible

Un nouveau catalogue, donc, fourni mais aussi diversifié : la fiction, la non-fiction, les documentaires, la comédie, le théâtre, le journalisme et la littérature jeunesse y trouveront tous une place de choix.

L'adhésion à la plateforme au Royaume-Uni, rebaptisée Audible Premium Plus, sera toujours disponible à partir de 7,99 £ par mois, avec en prime un premier mois d’essai gratuit pour les nouveaux membres. La possibilité de choisir et conserver un titre de leur choix chaque mois, ou encore l’écoute illimitée de certains titres restent au menu de cet abonnement.

Le catalogue Plus offre des titres bien connus, d’auteurs et autrices anglophones comme Jeanette Winterson, Bill Bryson, Fiona Barton, Philippa Gregory, Richard Ayoade, Ruth Rendell et Hanif Kureshi.

NUMERIQUE : 10 millions € par an investis par Audible France

Aurélie DeTroyer, vice-présidente du contenu international chez Audible, a déclaré : « Audible a été un leader de la narration orale depuis plus de 20 ans. Nous sommes passionnés à l'idée de collaborer avec les meilleurs talents pour donner vie à de belles histoires. L'année dernière, nous avons produit dans le Royaume-Uni et a sorti dans le monde plus de 90 productions originales, y compris des best-sellers tels comme The Sandman de Neil Gaiman, Alan Partridge: From the Oasthouse et Hellcats, un podcast dramatique exceptionnel de la nouvelle écrivaine talentueuse Carina Rodney. »

Et d'ajouter : « Au Royaume-Uni, nous savons que nos membres adorent raconter des histoires et maintenant ils peuvent en faire bien plus, avec écoute illimitée de plus de 7 500 titres, de tout nouveaux podcasts et sorties de livres audio comme ainsi que des best-sellers et des titres à feuilles persistantes. »

Une myriade de nouveautés

L’automne 2021 verra l’arrivée d’un bon nombre de livres audio signés Audible Originals. On retrouvera notamment Isaac Steele & The Forever Man de l'acteur et comédien Daniel Rigby, ou encore une œuvre originale du comédien devenu auteur, Mark Watson, Eight Deaths. D’autres publications sont bien entendu au programme.

En parallèle, de grands classiques de la littérature anglophones seront adaptés : The Prophet interprété par Riz Ahmed, War and Peace narré par Thandiwe Newton, mais aussi une trilogie de classiques gothiques pour Halloween. Celle-ci contiendra Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, Dracula et Frankenstein.

Au-delà même des livres audio, des podcasts Audible Originals, qui débarqueront au courant de cette année. Parmi eux, une émission écrite par et mettant en vedette Cush Jumbo, un drame audio par le comédien et l'écrivain Sara Pascoe, une nouvelle série avec Michael Caine appelé Heroes, et bien plus encore.

« Il est passionnant pour nous de faire partie de l'expansion du paysage audio alors que nous travaillons avec des producteurs et des artistes interprètes ou exécutants d'un large éventail d'industries créatives pour trouver de nouvelles et convaincantes façons de raconter des histoires », a ajouté Aurélie DeTroyes. « Ce n'est que le début de notre voyage alors que nous continuons à collaborer avec les meilleurs talents britanniques, apportant leur travail à un public nouveau et établi. »

Source : The Bookseller

Crédits photo : Syd Wachs / Unsplash