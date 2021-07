Allemagne : durant la pandémie, un intérêt “constant” pour les livres

Lors de la conférence, le Börsenverein a fourni une série de statistiques, notamment concernant la lecture en tant qu’activité, qui s’est visiblement développée durant l’année 2020, en particulier en période de confinement. En effet, 25 % des lecteurs en Allemagne ont déclaré lire des livres plus souvent qu'avant la pandémie. Un chiffre qui concerne majoritairement les plus jeunes générations : par exemple, les 10 à 19 ans sont 34 % à lire plus souvent.

Un autre point concerne les acheteurs de livres, dont la part « est également restée stable malgré la pandémie. Il était de 43 % sur le marché public du livre en 2020 comme en 2019 ».

Comme dans d’autres pays européens, le Börsenverein a observé une nette augmentation en ce qui concerne la lecture sous format numérique, les ebooks comme les livres audio. En effet, les ventes d'ebooks téléchargés ont augmenté de 16,2 %, tandis que le marché des téléchargements de livres audio a réalisé une évolution significative, avec 24,5 %.

La vente de livres, elle, reste stable malgré la fermeture des différents points de vente. La raison ? La forte croissance des ventes en ligne, dont la moitié est attribuée aux opérations de commerce électronique des librairies. Une croissance des ventes en ligne de 20,9 %, qui permet une augmentation de 1,86 à 2,24 milliards d'euros. Le Börsenverein soulève que marché du livre grand public permettait les gains les plus importants dans le commerce en ligne : à 27,2 %, un taux de croissance des ventes en ligne de la librairie, soit quatre fois supérieur au taux de croissance des ventes chez Amazon (7,2 %).

Malgré tout, les librairies souffrent

Pourtant, malgré des chiffres rassurants, les librairies physiques affichent des pertes de 9 %. Ce chiffre s'explique par des dépenses plus élevées après le premier semestre 2021, entraînant « une situation tendue » dans l'ensemble du commerce du livre. Le marché allemand a été obligé de faire face à un net recul de l'activité de consommation dans ses centres urbains. Les centres-villes partout dans le pays semblent perdre de leur vitalité et, par conséquent, de leur attractivité pour les acheteurs. Des zones urbaines « de plus en plus désertes », qui blessent les commerçants.

Or, lorsqu’on prend en compte les ventes en ligne, le solde semestriel affiche de meilleurs résultats.

Détails des ventes estimées des libraires

Karin Schmidt-Friderichs, qui dirige le Börsenverein, a déclaré : « L'intérêt des gens pour les livres est constant. Surtout en temps de crise, les gens recherchent l'inspiration, des informations bien fondées et fiables et des passe-temps créatifs dans les livres. »

Et d'ajouter : « Au cours des 16 derniers mois, les librairies et les éditeurs ont travaillé avec beaucoup d'engagement et de créativité pour s'assurer que les gens continuent d'avoir accès à des livres, à des conseils professionnels et à une littérature vivante. Le commerce du livre a élargi son offre numérique et a pu accroître sa compétitivité par rapport aux grands groupes en ligne. De nombreux détaillants ont intensifié les liens avec leurs clients et tentent maintenant activement de rattraper leur retard pour réduire l'écart de vente par rapport à la fermeture de cette année. »

Alexander Skipis a lui déclaré: « Les affaires avec des livres étaient relativement bonnes, malgré les principaux obstacles de la pandémie. De nombreuses librairies ont pu augmenter considérablement leurs ventes en ligne, mais celles-ci sont coûteuses en raison des coûts de traitement élevés. L'essentiel est que beaucoup ont un résultat d'exploitation négatif, et cela s'accompagne de marges généralement faibles dans l'industrie. »

Afin de remédier à cette situation critique pour le marché du livre allemand, Skipis évoque la notion de « tiers-lieux », qui désigne les lieux de construction communautaire recherchés par les citoyens entre le travail et la maison : « Des espaces d'échange social, de convivialité et de discours public ».

« Ici, les visiteurs peuvent trouver l'inspiration, ralentir dans un environnement agréable d'ouverture. Ensemble, nous pouvons étendre encore plus ces espaces en lieux d'événements culturels qui peuvent développer davantage d'attraction et motiver les gens à revenir dans les centres-villes. »

Source : Publishing Perspectives

