Tjugo, le chargeur de piles à la livresque esthétique

Imaginons un instant que tous ces livres accumulés au fil des ans, ceux qui ont profondément marqué, inspiré, exalté, puissent disposer d’une version miniature… Non pas la réduction de l’intégralité de l’ouvrage dans un contenant plus petit. Mais plus modestement, une version miniaturisée qui puisse évoquer immédiatement le souvenir de cette lecture si particulière. Et par extension, toute une bibliothèque changée en Mémorial — pour préserver et raviver, à tout instant ? Si, si, cette création existe.