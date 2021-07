Un exceptionnel coffret abrite l’un des premiers Folios de Shakespeare

Le Premier Folio – de son titre exact Les Comédies, histoires et tragédies de M. William Shakespeare – est le nom donné au premier recueil publié des œuvres théâtrales de cet auteur britannique mythique (Wikipédia). Composé de 36 pièces au total, ce Folio fut édité en 1623 par John Heminges et Henry Condell.

L’exemplaire du Premier Folio de la collection Folger est souvent appelé la « copie Daniel » ou la « copie Burdett-Coutts », après deux de ses précédents propriétaires. L'éditeur et écrivain britannique George Daniel l'avait acquis en 1841. Puis, après sa mort en 1864, Angela Burdett-Coutts, alors la plus riche héritière célibataire d'Angleterre, l'a acheté lors de la vente de sa collection de livres. Suite à cette acquisition, la Reine Victoria lui a offert un coffret sculpté en chêne de Herne, un arbre de Windsor qui avait été abattu par une tempête en 1863. Cet objet unique, aux détails évoquant les œuvres de Shakespeare, a été sculpté par William Perry en 1866.

Ce coffret a ensuite été légué au mari de Burdett-Coutts après la mort de cette dernière : en 1922, sa collection a été mise aux enchères chez Sotheby's. Finalement, c’est le libraire américain A.S.W. Rosenbach qui l'a acheté – achat couplé d’un deuxième Premier Folio destiné à Henry et Emily Folger. Cet exemplaire comprend quelques feuilles manquantes, issues des pièces La Mégère apprivoisée et Le Roi Jean, qui ont été remplacées par des feuilles originales d'autres Premiers Folios.

Ce coffret, ainsi que le Premier Folio qu'il abritait à l'origine, a maintenant été inclus dans l'exposition en ligne Making History: Shakespeare and the Royal Family, un projet de Shakespeare in the Royal Collection. Ce projet de recherche est financé par l'AHRC et dirigé par le King's College de Londres, en collaboration avec l'Université Birkbeck de Londres et le Royal Collection Trust : il permet, entre autres, de fournir de nouvelles informations à propos de nombreux artefacts créés, collectés et exposés par les générations passées de la famille royale.

Il est possible de découvrir ce coffret en détail, à travers une description en ligne sur le site de l’exposition. Le Premier Folio de la collection Folger est à découvrir ici.

Source : Shakespeare & Beyond et Folger Shakespeare Library

Crédits photo : Coffret, sculpté dans un style élisabéthain, 1866 / Folger, CC BY-SA 4.0