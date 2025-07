Cinq livres incontournables traitant du CBD

Le CBD, ou cannabidiol, est aujourd’hui au cœur d’un intérêt mondial, tant dans les milieux médicaux que dans les pratiques de bien-être. Extrait du chanvre, cette molécule non psychotrope fait l’objet de nombreuses études pour ses effets apaisants et thérapeutiques, sans les risques d’addiction ou de troubles cognitifs associés à d’autres substances issues du cannabis. Utilisé sous forme d’huile, de gélule, de crème ou de tisane, le CBD s’impose progressivement comme une alternative douce pour soulager douleurs chroniques, troubles du sommeil, stress ou inflammation.

L’un des points essentiels à souligner est que le CBD ne provoque aucun effet euphorisant. Contrairement au THC (tétrahydrocannabinol), qui est l’agent psychotrope principal du cannabis récréatif, le CBD n’altère ni la perception ni le comportement. Là où le THC agit sur les récepteurs du cerveau liés au plaisir et peut induire des états modifiés de conscience, le CBD exerce une influence modératrice et régulatrice sur le système endocannabinoïde. Cette différence fondamentale explique pourquoi le CBD est aujourd’hui autorisé dans de nombreux pays, sous réserve que sa concentration en THC reste strictement contrôlée.

Dans le domaine médical, les applications du CBD sont variées et prometteuses. Il est parfois utilisé comme complément thérapeutique dans le traitement de l’épilepsie résistante, des douleurs neuropathiques, de l’anxiété ou des troubles liés au stress post-traumatique. Des patients et praticiens soulignent également son rôle dans la gestion de l'inflammation chronique ou des effets secondaires de certains traitements lourds, comme la chimiothérapie. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un remède miracle, le CBD s’intègre de plus en plus dans une approche globale et individualisée du soin, entre pharmacologie douce et soutien psychophysique. On peut à présent le consommer sous une grande variété de formes, des bonbons CBD, en passant par les gommes, les infusions, les crèmes, ou encore en vaporisation.

À mesure que la recherche avance et que les usages se diversifient, de nombreux ouvrages anglophones ont vu le jour pour documenter, expliquer et parfois même défendre l’emploi du CBD. Ces livres, écrits par des médecins, chercheurs, journalistes ou patients, permettent de mieux comprendre les enjeux scientifiques, thérapeutiques et réglementaires liés à cette molécule. La sélection présentée ci-dessous propose un panorama de lectures incontournables pour quiconque souhaite approfondir ses connaissances sur le CBD et saisir toute la richesse d’un sujet encore jeune, mais en pleine expansion.

1) Cannabis : A History

Écrit par Martin Boothe en 2003, Cannabis : A History, est un ouvrage qui emmène le lecteur dans un voyage à l’origine du CBD. Il raconte l’histoire du cannabidiol à travers les âges, en remontant jusqu’à la période néolithique.

L’auteur met en évidence les différentes façons dont le CBD a influencé de nombreuses cultures : des avancées médicales à la religion, en passant par l’art, et même la politique.

Boothe dépeint à la fois le bon et le mauvais : si le cannabis est certainement utilisé à des fins récréatives et médicinales, il a également servi d’outil de racisme institutionnel lorsqu’il est tombé entre les mains d’un système corrompu.

Dans l’ensemble, il s’agit d’un excellent livre pour ceux qui cherchent des informations factuelles sur l’histoire du cannabis et du cannabidiol.

2) « The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids : The Current State of Evidence and Recommendations for Research »

Ce rapport a été publié en 2017 par les contributeurs suivants : the National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, Division of Health and Science ; Office of Public Health and Public Health Practice ; Committee on the Health Effects of Marijuana : A Review of the Evidence and Research Agenda.

Ce qui est remarquable dans cette publication, c’est qu’elle peut être téléchargée gratuitement en ligne et que ses sources sont tout à fait convaincantes.

Toutefois, les lecteurs à la recherche d’informations portant strictement sur le CBD risquent de ne pas apprécier le fait que le livre traite du cannabis dans son ensemble, y compris des éléments relatifs au CBD.

Le rapport « The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids » aborde les différents changements intervenus à propos du cannabis dans le monde politique au cours des dernières décennies, ainsi que l’impact de ces changements sur les modes de consommation et les niveaux de risque.

De la légalisation à la consommation en passant par la production, les études présentées dans le rapport révèlent les faits réels concernant le cannabis et le cannabidiol : les résultats varient et aucune affirmation définitive ne peut être faite quant à savoir si le CBD est « bon » ou « mauvais ».

Rédigé entièrement selon un point de vue scientifique, l’ouvrage offre aux lecteurs curieux un éclairage critique sur la problématique du CBD.

3) The Cannabis Health Index

Publié en 2015, le livre a été écrit par l’écrivain médical Uwe Blesching et couvre une grande partie du cannabis et de ses composants : CBD, THC, flavonoïdes et terpènes. S’appuyant sur plus de 1 000 études, Bleshing présente des arguments de poids en faveur des puissants effets curatifs de la marijuana médicale.

Tout au long du livre, il explique comment la plante de chanvre peut être utilisée pour traiter et guérir une multitude de maladies et de symptômes, grâce à son fort potentiel thérapeutique.

Réparti en plusieurs chapitres, chacun d’eux relatif à un type de maladie spécifique, ce guide décompose l’utilisation médicale du cannabis.

En outre, l’auteur encourage ses lecteurs à prendre des décisions éclairées et fondées sur des preuves concernant l’utilisation curative du CBD. Rédigé dans un style très informatif, ce livre démontre à toute personne qui le lit que le cannabis peut avoir des effets bénéfiques importants sur la santé lorsqu’il est utilisé dans le cadre d’une niche médicale appropriée.

4) CBD : A Patient’s Guide to Medical Cannabis

Ce guide pratique rédigé par Juliana Birnbaum et Leonard Leinow en 2017 est tout indiqué pour les débutants qui veulent expérimenter le cannabidiol, ainsi que pour les patients à la recherche de traitements à base de CBD.

Cet ouvrage est le mélange parfait de preuves scientifiques approfondies et de faits divertissants : les lecteurs apprennent des informations précieuses sans être submergés par un monologue long et ennuyeux.

Tout au long du livre, on apprend que le CBD, contrairement au THC, est une molécule totalement inoffensive, aux incroyables propriétés curatives. En apaisant l’anxiété, en aidant à lutter contre l’insomnie, les sautes d’humeur et la dépression, l’inflammation et même en réduisant le mal de dos, le cannabidiol est sans conteste un puissant outil de guérison.

Les gens qui ont des animaux de compagnie seront heureux d’apprendre que le livre couvre également l’utilisation du CBD pour traiter les animaux domestiques. En fait, les auteurs fournissent des conseils utiles sur l’utilisation de cette médication pour les animaux, notamment des conseils sur la posologie et l’administration, ainsi qu’un aperçu des problèmes de santé courants chez les animaux de compagnie.

5) Marijuana Grower’s Handbook

Adapté aux planteurs novices et avancés, le Marijuana Grower’s Handbook enseigne comment perfectionner l’art de la culture du cannabis. Écrit en 2010 par Ed Rosenthal, le livre dévoile les secrets du plant de chanvre : de ses besoins nutritionnels à sa reproduction, et à sa récolte.

Ce guide, agrémenté de photographies colorées, offre des instructions détaillées sur la meilleure façon de cultiver la plante. Parmi les spécificités, citons les différentes phases de culture, les sous-espèces, la photosynthèse et le rôle de la lumière, les méthodes de séchage, l’hygrométrie, et bien plus encore !

Crédits photo : Ryan Lange/ Unsplash

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com