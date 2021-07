Un procès insensé : “L’Internet Archive a un cœur, et sait s’en servir

J’ai brièvement pensé que nous étions de retour dans les années 1990, lorsque les éditeurs avaient du mal à s’adapter à ce nouveau médium dénommé l’Internet, et lorsqu’ils craignaient déjà le piratage numérique et le non-respect du droit d’auteur en menaçant les pionniers du livre numérique de poursuites judiciaires. Mais nous sommes bien en 2021.

# L’Open Library

L’Internet Archive, fondée en 1996 par Brewser Kahle, crée en 2006 l’Open Library. Il s'agit d'une bibliothèque numérique de prêt gratuite pour tous dans le monder entier, avec des livres du domaine public (2,5 millions) et des livres soumis au droit d’auteur (1,4 million), comme toute bibliothèque. Les auteurs peuvent à tout moment demander le retrait de leurs livres. L’Open Library est l’une des nombreuses activités de l’Internet Archive, et c’est celle-ci qui est mise en cause, et pas les autres.

Ces livres numériques sont tous des numérisations de livres imprimés appartenant à l’Internet Archive suite à des achats ou des dons. Les livres sont numérisés en mode image et disponibles au format PDF. Nombre de livres imprimés soumis au droit d’auteur ne sont plus disponibles à l’achat et n’ont pas de version numérique commerciale. Ce sont surtout des manuels et des livres d’étude. Il n’y a pas de livres publiés il y a moins de cinq ans. 90 % des livres ont été publiés il y a plus de dix ans. Deux tiers des livres sont des livres du 20e siècle.

On peut emprunter jusqu’à dix livres numériques pour une durée de deux semaines. Les versions numériques ne sont utilisables que par une personne à la fois, comme le veut la législation. Les gens passent en moyenne 30 minutes sur un livre. Il s’agit donc plus de consultation que de lecture.

# La National Emergency Library

L’Internet Archive a un cœur, et sait s’en servir.

Pendant la pandémie, toutes les bibliothèques physiques sont fermées et toutes les bibliothèques numériques croulent sous les demandes avec des listes d’attente très longues du fait de cette fameuse règle de prêt d’un livre numérique à une personne à la fois. Les écoles, les universités et les centres de formation sont tous fermés eux aussi. Le monde entier est à l’arrêt, mais les gens ont besoin de continuer à étudier et à lire.

L’Internet Archive lance donc la National Emergency Library (bibliothèque nationale d’urgence) le 24 mars 2020 pour trois mois (jusqu’au 30 juin 2020) et change les règles de l’Open Library pour permettre à plusieurs personnes à la fois (au lieu d’une personne seulement) d’accéder au même livre numérique, tout en conservant un nombre maximum de dix livres par personne avec prêt de chaque livre pour deux semaines.

Nous avons pu continuer à lire et à étudier malgré les confinements, la maladie et les moments difficiles pour joindre les deux bouts. Un bibliothécaire du New Jersey trouve même des manuels d’aide d’urgence pour le personnel médical qui lutte en première ligne contre le Covid. Ces manuels sont impossibles à trouver ailleurs. Un exemple parmi tant d’autres. Le blog de l’Internet Archive croule sous les remerciements d’étudiants, d’enseignants, de formateurs, de parents, de bibliothécaires et d’auteurs.

L’Internet Archive a sauvé notre soif quotidienne de connaissances et même notre santé mentale pendant ces temps difficiles, car nous n’avons pas l’argent voulu pour acheter des piles de livres sur Amazon (comme le souhaiteraient les éditeurs) alors que nous sommes nombreux à avoir perdu notre travail et d’autres sources de revenus.

# Des poursuites judiciaires

Comme de nombreux livres sont sous droits (1.4 million), quatre grands éditeurs lancent des poursuites judiciaires pour non-respect du droit d’auteur le 1er juin 2020, si bien que la National Emergency Library ferme ses portes le 16 juin au lieu du 30 juin 2020, date prévue à l’origine.

Contrairement aux livres numériques commerciaux présents dans les bibliothèques municipales par exemple, les numérisations de livres de l’Internet Archive ne rapportent pas de revenus aux éditeurs puisqu’ils sont scannés en mode image (PDF) à partir de ses propres collections imprimées et ne sont donc pas des livres numériques produits par les éditeurs de ces livres. Et le prêt temporaire de ces PDF à plusieurs lecteurs à la fois semble également poser problème.

Si la National Emergency Library ferme, l’Open Library reste toujours ouverte bien entendu, avec le prêt d’un livre numérique à une personne à la fois pendant deux semaines, et dix livres maximum par lecteur, comme par le passé. Et les poursuites judiciaires se poursuivent, le but étant la suppression de tous les livres sous droits de l’Open Library, dont la plupart ne peuvent plus être trouvés en librairie et dont la plupart n’ont pas de version numérique commerciale, rappelons-le.

# Les vrais problèmes sont différents

Les quatre grands éditeurs (et leurs avocats) nous assurent qu’ils défendent les auteurs. Mais depuis toujours un petit pourcentage du prix du livre va dans la poche de l’auteur. La plupart des auteurs et traducteurs sont pauvres et ils ont besoin d’un travail alimentaire pour payer les factures.

Pourquoi ces quatre grands éditeurs mondiaux sont-ils aussi riches alors que leurs auteurs et traducteurs sont aussi pauvres, à quelques exceptions près ? Pourquoi ne pas augmenter le pourcentage revenant aux auteurs et traducteurs pendant la pandémie et après ? Pourquoi ne pas aider les auteurs et traducteurs au lieu de payer des avocats hors de prix ?

L’Internet Archive a tenté sans succès de convaincre ces éditeurs de travailler avec l’Open Library et non contre elle, pour le bien des lecteurs, des bibliothèques et des librairies. Mais ces éditeurs ne sont pas intéressés. Je n’ose même pas penser aux sommes englouties depuis le 1er juin 2020 dans les poursuites judiciaires alors que tant d’auteurs, de traducteurs et d’étudiants souffrent.

L’Internet Archive a toujours conseillé à ses lecteurs d’acheter des livres si possible pendant la pandémie pour soutenir les éditeurs et les auteurs, et de les emprunter sinon, ce que ces éditeurs se gardent bien de rappeler. Mais beaucoup de gens ne peuvent pas se permettre d’acheter des livres, et ils comptent sur les bibliothèques pour les lire.

Fermer une bibliothèque numérique mondiale gratuite n’incitera pas les lecteurs à acheter des livres, contrairement à ce que pensent plusieurs auteurs de best-sellers soutenant ces éditeurs. Ces auteurs perdront davantage de lecteurs, ceux qui n’ont pas les moyens d’acheter leurs livres et ceux qui vivent dans un autre pays.

Ces auteurs expliquent qu’ils ont eu une vie difficile pendant la pandémie. Ils expliquent aussi qu’ils ont besoin de vendre des livres. Tout le monde comprend. Mais tout le monde a eu une vie difficile pendant la pandémie - excepté Amazon ? Beaucoup de gens ont des dépenses beaucoup plus urgentes que l’achat de livres.

# Un procès retentissant

Plutôt qu’un partenariat, la seule solution que ces éditeurs ont trouvée est un procès retentissant (qui débuterait le 12 novembre 2021) et de très lourdes amendes potentielles… pour faire supprimer tous les livres sous droits de l’Open Library.

Ces éditeurs avaient l’Open Library dans le collimateur depuis longtemps déjà. Ils ont utilisé la National Emergency Library ouverte pendant trois mois pendant la pandémie pour frapper vite et fort.

L’Internet Archive travaille pour le bien public, pour le grand public, pour les lecteurs, pour les étudiants, pour les enseignants, pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées, pour les auteurs, pour les traducteurs, pour les bibliothécaires, pour les chercheurs, pour tout le monde.

L’Internet Archive est ancré dans le monde numérique depuis 25 ans maintenant, et connaît son pouvoir de pionnier pour promouvoir la lecture et l’éducation pour tous en utilisant l’internet pour cela. Quand verrons-nous une législation plus adaptée qui n’autoriserait pas de tels procès ?

Illustration © Denis Renard