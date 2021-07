Oxmo Puccino, une voix à réveiller le soleil

Depuis trois mois que le roman est sorti, Les réveilleurs de soleil a accumulé plus de 7700 ventes (donnée Edistat). Même s’il n’en est pas à son coup d’essai dans l’écriture de livres — on se souviendra de ses recueils Au Diable Vauvert, Mines de cristal, 140 piles ou Au fil du chant — Oxmo Puccino, c’est avant tout une voix. L’homme qui considérait le tweet comme « l’aphorisme 2.0 », en référence à 140 piles, réunissant des messages de son compte Twitter, justement, avait hérité du surnom de Black Jacques Brel, et pour cause.

Depuis ses premiers pas dans le rap, avec Pit Baccardi et les Jedi, il a tracé un sillon avec un répertoire musical riche d’images et de musicalité : des textes aux assonances multiples, aux allitérations variées, mais plus encore, aux jeux de mots fantastiques. Avec l’album Roi sans carrosse, en 2012, il sortait le titre Artiste, tout en finesse, qui s’ouvrait sur un grand éclat de rire. Et un refrain spectaculaire :

Artiste c’est pas difficile On essaie de faire un pull avec dix ficelles Tu peins des chansons à la décibel Pour trouver ce truc qui nous la rend si belle.

“Soleil, cou coupé” - Apollinaire

Ambassadeur de l’Unicef à compter de 2012 (tiens donc…), parrainé par Érik Orsenna, il indiquait : « J’ai grandi avec l’idée qu’il fallait s’occuper du futur des enfants, car contribuer au bien-être des enfants c’est contribuer au bien-être du monde. »

Dans ce contexte, on comprend que Les réveilleurs de soleil prenne une autre dimension, s’inscrivant dans une réelle mobilisation de l’artiste. Alors le poète Puccino ne pouvait manquer l’occasion d’offrir sa voix à Rosie, après lui avoir donné ses mots. Et assez logiquement, en cette époque de promotion du livre audio, c’est lui qui s’est attelé à la lecture du livre.

Son éditeur, Audiolib, ne peut qu’en sourire : « C’est l’auteur lui-même qui vous contera l’histoire de la merveilleuse petite Rosie, prête à tout pour que le Soleil se lève à nouveau sur la ville d’Amourville. » Et en effet, « les mots d’Oxmo Puccino, véritable dompteur de l’alphabet, résonneront longtemps dans votre tête, et dans votre cœur, comme une inoubliable mélodie ».

En voici un extrait, pour l’envoûtement de la voix, et le plaisir des mots…

Crédit photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0