Les premiers invités du festival des Correspondances de Manosque 2021

Du 16 juin au 31 juillet 2021, la galerie Glénat consacrera ses cimaises à l’œuvre d’un artiste complet, Luigi Critone. Elégance du trait et beauté de l’aquarelle signent le style Critone, internationalement reconnu. Cette exposition rétrospective présentera des planches et dessins de 7 Missionnaires, Je, François Villon, Aldrobrando et Le Scorpion. Le vernissage, organisé le 16 juin de 18h à 20h, se fera en présence de l’auteur.