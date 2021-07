Les P'tites poules : du poulailler à la cuisine, grosse rentrée chez les gallinacées

Pour leur prochaine expédition, Un p’tit dodo au poulailler, on parlera de sommeil, un peu, et de créatures exotiques, beaucoup plus. C’est la panique pendant les répétitions du Concerto pour Citrouilles et Courgettes quand les P’tites Poules découvrent un mystérieux oiseau aux allures de vautour. Ni une ni deux, elles battent en retraite.

En réalité, il s’agit d’un dodo femelle, venu des îles lointaines ! Et Tata Dodo n’est pas seule : dans son sac à dos se trouve Maurice, son petit neveu. Bizarre, il ne bouge pas d’une plume... C’est que sur leur île, les bébés passent leur temps à dormir jusqu’à ce qu’une fée se penche sur leur berceau, sauf qu’aucune n’est dans les parages.

Une seule chose à faire pour réveiller le petit dodo : demander l’aide de la Fée Des Beaux Rêves. Voilà Carmen, Carmélito et Bélino investis d’une mission ! Parviendront-ils à la mener à bien ?

Et dans le même temps, Bérengère Abraham, sur des photographies de Valérie Lhomme, cosignent avec les Christian un ouvrage de recettes : Carmélito, Carmen et leurs amis invitent petits et grands lecteurs au poulailler pour apprendre à cuisiner.

En tout, 20 recettes sucrées et salées pour petits et grands — du fromage Kipu de Bélino, à la dune de pop-corn de l’île de Toutégratos, en passant par l’œuf de Christophe Colomb et le caramel de Bagdadi.

Cet album, aux couleurs acidulées, propose des recettes tirées de l’univers des P’tites Poules. De multiples saveurs seront au rendez-vous entre gratins, jus de fruits et gâteaux fantastiques. Les grands et petits gourmands seront conquis !

Le tout est parsemé de scènes et décors provenant des albums des P’tites Poules et de quelques illustrations inédites. Les P’tites Poules se régalent, tout comme les apprentis cordons-bleus qui pourront suivre pas à pas les recettes sans crainte, toujours accompagnés d’un adulte !