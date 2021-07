Contre le racisme et les discrimination : des courriers engagés de l'UNESCO

Face à la recrudescence du racisme et des discriminations en période de COVID-19, l’UNESCO adopte en 2020 un « Appel mondial contre le racisme » pour renforcer le travail normatif, scientifique, de plaidoyer et de développement des capacités contre le racisme et les discriminations.

Ces efforts sont guidés par une feuille de route établie lors du premier Forum mondial contre le racisme et la discrimination en mars 2021 pour mettre en exergue les bonnes pratiques et en tirer des recommandations concrètes.

Les programmes de l’UNESCO contre les préjugés et l’intolérance sont nombreux, qu’il s’agisse de ceux pour le dialogue interculturel, l’éducation à la citoyenneté mondiale, du projet de « La route de l’esclave », en passant par les programmes relatifs à l’éthique de l’intelligence artificielle et à la lutte contre les discours de haine et les stéréotypes, sans oublier l’éducation physique et le sport.

Parmi eux figurent une étude de synthèse des cadres institutionnels et juridiques de lutte contre le racisme ayant un impact sur les actions mises en œuvre dans les pays du monde entier, l’élaboration d’une boîte à outils pour combattre les idéologies et discriminations racistes et promouvoir les meilleures pratiques, ainsi que la série de Master Classes contre le racisme et les discriminations.

Lancée en 2019, cette formation à laquelle La Poste consacre ces timbres est une invitation à l’action : les jeunes participants s’engagent à mettre à profit leurs nouveaux acquis pratiques et théoriques au sein d’initiatives novatrices pour combattre le racisme et les discriminations.