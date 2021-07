Homeland Elegies : une adaptation pour le lauréat du Prix Pulitzer 

Oren Moverman, chargé de la direction, et Ayad Akhtar lui-même seront tous deux responsable du scénario, a rapporté Deadline. Ce projet est produit par Kumail Nanjiani, acteur et humoriste pakistano-américain – ce dernier devrait d’ailleurs interpréter le rôle principal. Alors qu’il s’apprête à faire ses débuts sur grand écran en tant que Kingo dans Eternals, Nanjiani est aussi occupé par d'autres projets télévisés.

Résumé de l’éditeur :

Une œuvre profondément personnelle sur l'identité et l'appartenance à une nation en train de se fracturer, Homeland Elegies mélange réalité et fiction pour raconter une histoire épique de nostalgie et de dépossession du monde créé par le 11 septembre. À la fois drame familial, essai social et roman picaresque, c'est au fond l'histoire d'un père, d'un fils et du pays qu'ils appellent tous les deux leur chez-soi.

L'auteur lauréat du prix Pulitzer Ayad Akhtar forge une nouvelle voix narrative pour rendre compte d'un pays dans lequel la dette a ruiné d'innombrables vies et où les dieux de la finance règnent, où les immigrants vivent dans la peur et où les blessures ouvertes de la nation font des ravages dans le monde entier. Akhtar tente de donner un sens à tout cela à travers le prisme d'une histoire sur une famille, d'une ville centrale en Amérique aux suites somptueuses d'Europe centrale aux guetteurs de guérilla dans les montagnes d'Afghanistan, et n'épargne personne - surtout pas lui-même - dans le processus.