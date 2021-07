France : le nombre de lecteurs numériques a doublé en cinq ans

Voilà quelque temps désormais que le service de streaming musical lorgne sur les podcasts et l’audiolivre. Et voici comment deux Suédois décident de s’associer : Spotify intégrera le catalogue de Storytel à sa plateforme, un peu plus tard dans l’année. Les partenaires profiteront de l’audience et du volume, pour concurrencer le grand vilain Amazon et sa filiale Audible.