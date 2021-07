Montpellier à la recherche d'”un nouveau souffle culturel

Ces prochains mois, elles construiront en dialogue avec les élus, Éric Penso, Agnès Robin et Boris Bellanger, une nouvelle stratégie, en accord avec les priorités du mandat :

Asseoir la direction de la Culture et du Patrimoine comme un interlocuteur à l’écoute du tissu culturel de la métropole de Montpellier

Illustrer par une programmation artistique riche l’exigence culturelle et la dimension populaire, en réaffirmant l’importance de directions artistiques fortes, dans tous les secteurs, en fidélité avec l’héritage culturel impulsé il y a plusieurs décennies.

Réinventer une politique culturelle célébrant le vivre ensemble en donnant à voir et à ressentir la culture dans les espaces publics. Repenser les dispositifs, les événements, les festivals autour des valeurs de partage, la culture comme lien entre les citoyens, les quartiers, les artistes.

Faire de Montpellier et de sa Métropole un territoire d’hospitalité pour les artistes et les acteurs de la culture.

Fédérer l’ensemble des établissements culturels, musées, écoles en les invitant à s’inscrire dans une dynamique commune, au service d’un projet métropolitain.

Promouvoir une culture à hauteur d’enfants, accessible au plus grand nombre, avec une attention toute particulière portée à la culture scientifique.

À l’instar de nombreux établissements culturels, la Ville et la Métropole de Montpellier font le choix de confier la direction de l’action culturelle à un binôme fonctionnant sur le principe de la collégialité, afin de renforcer les logiques de transversalité et de travail en mode projet. Une orientation qui s’inscrit dans la profonde réorganisation des services de la Ville et de la Métropole, annoncée le 5 juillet dernier, et marquée par une volonté assumée d’innovation et de modernité dans les méthodes de management et gestion de l’action publique.

Anais Danon et Juliana Stoppa prendront leurs fonctions à la suite du départ de Jean-Louis Sautreau, actuel Directeur de la Culture, dont le contrat arrive à échéance fin août 2021. Par ailleurs, le suivi des dossiers culturels au cabinet du maire sera réaffecté.

« Par leurs profils complémentaires et leur fine connaissance des acteurs culturels du territoire, Anaïs Danon et Juliana Stoppa vont pouvoir engager la Métropole de Montpellier dans un projet culturel ambitieux, avec un regard novateur. Leur parcours et leurs réalisations témoignent de leur souci d’ouvrir toutes les formes de culture au public le plus large, en sortant des sentiers battus, avec toujours la même exigence de l’excellence », indique Michaël Delafosse, Maire de Montpellier, Président de Montpellier Méditerranée Métropole.

« Le choix innovant d’une codirection traduit aussi l’envie de construire une politique culturelle en commun, dans le partage et l’enrichissement mutuel. Montpellier a des atouts inestimables en matière culturelle. Notre territoire doit redevenir un phare culturel qui inspire et rayonne à l’échelle nationale et internationale. »

Deux parcours

Depuis 2018, Juliana Stoppa pilote le volet art contemporain et création d’œuvres d’art au sein des programmes immobiliers de l’entreprise de promotion immobilière montpelliéraine HELENIS. Elle a dirigé le projet de création de la Fondation d’entreprise GGL HELENIS, qui vient d’ouvrir ses portes au public au sein de l’Hôtel Richer de Belleval. L’édifice du XVIIe siècle entièrement restauré accueille désormais une collection d’œuvres contemporaines monumentales et un espace d’exposition. Diplômée d’un Master Métiers du livre et de l’édition, Juliana Stoppa a travaillé plusieurs années au sein du service Manifestations culturelles de la Direction de la Culture de la Ville de Montpellier. Dès 2016, attachée à l’univers du livre, elle y assure la coordination de la Comédie du Livre et de l’Agora des Savoirs.

Actuellement Directrice adjointe de la culture et du patrimoine à la Région Occitanie, Anaïs Danon a porté ces dernières années la création du nouveau musée Narbo Via sur la Narbonne antique, conçu par le cabinet d’architecture de Norman Foster et qui a ouvert ses portes en mai 2021, ainsi que la constitution de son EPCC. Administratrice territoriale formée à l’Inet de Strasbourg et diplômée de l’Institut d’études politiques de Lyon, elle a précédemment occupé les fonctions de directrice d’établissement de La Panacée à Montpellier.

