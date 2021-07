Le festival littéraire itinérant Les Petites Fugues fête ses 20 ans

Depuis les premières rencontres en 2001, autour d’auteurs régionaux, puis la naissance effective du festival en 2002, qui « saute la frontière » en invitant des auteurs suisses et trouve ce qui fondera son identité : son nom, « Les Petites Fugues », et son principe d’itinérance, jusqu’à cette édition anniversaire de 2021, c’est toute une famille de partenaires, de bénévoles, d’artistes associé(e)s et d’équipes passionnées qui s’est constituée et renouvelée autour du festival.

Portées par cette énergie collective et cette dynamique humaine forte, Les Petites Fugues ont bien grandi : depuis 2016, le festival propose des « petites formes », rencontres hybrides à la croisée de la littérature et d’autres disciplines artistiques. En 2019 par ailleurs, il a gagné le parc naturel régional du Morvan, au cœur de l’ancienne Bourgogne. Dans le contexte plus récent de la crise sanitaire enfin, Les Petites Fugues n’ont cessé de s’adapter et de se réinventer.

Depuis vingt ans, ce sont près de 400 auteurs qui ont sillonné les routes de la région à la rencontre de leurs lecteurs, dans les bibliothèques, les librairies, les établissements scolaires et les lieux culturels. Mais aussi, dans des lieux plus atypiques – anciennes forges, brasserie artisanale, communauté Emmaüs, hôpital, maison d’arrêt, et bien d’autres encore. Des milliers de kilomètres parcourus, de paysages déroulés, des chemins de traverse et des rencontres au cœur des campagnes et des communes de la région ont constellé le territoire, portant partout la littérature contemporaine.

Ce sont ces vingt années d’aventure partagée que le festival célèbre pour cette saison très spéciale, en réinvitant des auteurs accueillis lors des éditions précédentes, et en conviant de nouveaux venus, autour d’une programmation exceptionnelle.

Au programme : 23 auteurs invités, plus de 140 rencontres, scolaires et publiques, des petites formes mêlant tous les arts, des entretiens croisés inédits, une carte blanche à Maylis de Kerangal et une grande soirée de clôture au théâtre Ledoux, à Besançon.

Sont ainsi annoncés, pour 2021, Pierric Bailly, Jean d'Amérique, Arnaud Dudek, Mathilde Forget, Denis Lachaud, Douna Loup, Jean-Pierre Martin, Jean-Claude Mourlevat, ou encore Joy Sorman, parmi d'autres. Plus d'informations à cette adresse.