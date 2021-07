Voyage interactif à travers La Divine Comédie

Point de départ d'un voyage virtuel dans l'univers onirique de Dante, le site divinecomedy.digital : il présente de manière interactive environ 1000 chefs-d'œuvre d'artistes – de Sandro Botticelli à Joseph Anton Koch – qui ont représenté, au cours des sept derniers siècles, plus de 400 scènes décrites par Dante dans son œuvre.

A l'occasion du 700e anniversaire de la mort de Dante Alighieri, The Visual Agency a conçu et développé une application unique : elle permet aux utilisateurs d'explorer et de découvrir de manière indépendante l'ensemble des œuvres artistiques liées et inspirées par La Divine Comédie. Le « Codex Atlanticus » avait été numérisé dans son intégralité : ce nouveau projet va donc au-delà de que qui avait déjà été proposé.

INSOLITE : une illustration de La Divine Comédie longue de 97 mètres

Le portail bilingue (italien et anglais) trie les œuvres grâce à un algorithme d'intelligence artificielle, les regroupant en trois cantos, puis en cercles, terrasses et sphères, et enfin en chants uniques (chaque chant correspondant de 3 à 6 scènes). En suivant cet ordre, l'utilisateur peut se concentrer sur les scènes individuelles et analyser en détail les œuvres d'art correspondantes, tandis qu'une voix récite les versets liés à cette partie de la scène.

Les utilisateurs ont la possibilité de suggérer des œuvres d'art à ajouter à une scène spécifique au sein de l'application, mais également de consulter les sources originales et visualiser plus d'œuvres du même artiste.

« Notre agence est spécialisée dans les méthodologies des humanités numériques, et notre mission est de rendre le patrimoine culturel et artistique italien plus accessible à tous », déclare Matteo Bonera, directeur créatif de The Visual Agency, « en utilisant la visualisation des données comme un outil d'analyse et d'exploration qui permet un nouvel éclairage sur ce travail d'une complexité et d'une sophistication extraordinaires ».