Les auteurs existent-ils vraiment ?

Alors qu’il apparaît comme indispensable à tout livre, spectacle, performance, concert, film, dramatique enregistrée, roman graphique, alors qu’il conditionne développement, diffusion, médiation des œuvres, alors que sans lui rien ne se fait, rien ne se crée, l’auteur reste l’unique personne non-salariée dans les projets qu’il génère. Seule sa production lui apporte (parfois) des revenus et quelques droits sociaux, et encore depuis peu et de manière mal définie.

Travaillez, prenez de la peine...

Sur un plateau de théâtre ou d’opéra, dans une salle de concert, dans une galerie, toutes et tous sont rémunérés, du technicien au comptable, du cuisinier au régisseur, du comédien au musicien, hormis le concepteur de l’œuvre, celui sans qui l’évènement n’a pas lieu. Le statut d’auteur n’existe pas comme profession en tant que telle, par exemple au sein des AEM (attestation mensuelle, document validant une activité auprès de Pôle Emploi). L’œuvre est l’unique élément considéré et génère un revenu patrimonial, assimilable à une location.

Pourtant, un compositeur doit souvent contribuer aux répétitions, revoir sa partition, épauler le chef. De même, un dramaturge doit repenser sa pièce, ou au moins la présenter, la commenter, l’expliquer, parfois faire travailler les acteurs. Cette constante semble incompréhensible à la plupart des tutelles, à qui l’image d’un artiste désintéressé, passionné, corvéable à merci plaît finalement beaucoup.

Une telle absurdité tient au statut particulier des créateurs d’œuvres de l’esprit. Contrairement par exemple au régime des intermittents du spectacle qui jouissent de la présomption de salariat, et bénéficient des avantages inhérents à leur condition de salariés — alors que leurs métiers sont multiples, complexes, les artistes-auteurs, eux, n’ont pas de « subordination » à un employeur, du moins en principe. Comment comprendre pourtant les incitations, demandes, corrections, modifications imposées aux scénaristes, aux dramaturges ? Ou les commandes sur un thème préétabli avec distribution obligée… et délai de livraison ?

Le salaire qui fait peur

Les artistes auteurs ne sont pas considérés comme des travailleurs, alors que la pièce de théâtre, le concert, le livre ne peuvent exister sans leur incessante et active participation. Ils toucheront « leurs droits » et devraient en être satisfaits, puisque tout le monde travaille pour eux !

On peut juste objecter qu’un droit d’auteur ne rémunère que l’exploitation de l’œuvre et qu’elle est partagée avec des éditeurs, et versée avec un retard de plusieurs mois sinon de plusieurs années, quand elle est versée… pourtant, la plupart des œuvres (opéra, scénario, romans, bd) peuvent impliquer de longues périodes d’efforts. Comment accepter qu’elles apportent à l’auteur un salaire très largement inférieur à celui des interprètes, même si ces derniers ne consacrent que quelques heures au projet ?

De manière cynique, les plus grandes structures expliquent encore trop souvent que la diffusion d’un texte, d’une partition, d’un scénario, d’une illustration constitue une excellente publicité et que pour cela il paraît normal qu’elle soit chichement rétribuée, sans avouer les revenus, les bénéfices incroyables parfois générés indirectement par l’œuvre. Les aides obtenues pour le Covid par exemple ont permis d’indemniser tous les salariés potentiels, techniques, administratifs, artistiques prévus lors d’une production, mais pas la seule personne qui a finalement travaillé : l’auteur !

Il faut ajouter à cette indignité que l’écrivain, le compositeur, le dessinateur, ne sont pas protégés lors de leurs actions, de leurs déplacements puisqu’il ne s’agit pas d’un emploi… il est heureux qu’aucun d’entre eux ne se blesse durant leurs… comment dire ? visites amicales. Nous assisterions sans doute à un intéressant imbroglio juridique. J’ai même récemment découvert la belle invention d’allocation de droits d’auteur proposée par une scène nationale alors que la tâche imposée incluait multiples présences sur le terrain, animations culturelles, sensibilisation à l’œuvre, dialogue avec les acteurs du projet, etc.

La plupart des structures ne savent d’ailleurs pas comment nous rétribuer et nous prient à chaque fois d’utiliser un statut différent : médiateur au régime général, auto-entrepreneur, directeur artistique, comédien, conteur, musicien, etc.

Statuer, une fois pour toutes

Alors que chaque travailleur se voit soutenu, aidé durant les épreuves de la vie, notamment par un système de chômage, l’artiste-auteur bénéficie d’un triste privilège : celui de vivre selon les lois du dix-neuvième siècle : devoir gagner assez d’argent pour se débrouiller par lui-même ou crever ! Il peut pourtant connaître des moments difficiles dont les origines lui sont étrangères, par exemple la crise du disque, le Covid, ou une maladie, un accident, un burn-out, une maternité, un handicap survenant… Il n’existe finalement qu’à travers les créations de son "esprit" mais jamais de manière physique, corporelle, sociale.

Lui seul ne peut prétendre à un revenu de remplacement, calculé au prorata de ses précédentes rentrées financières, quelles qu’elles soient. À ses droits, issus de l’exploitation de ses œuvres s’adjoindraient les salaires issus d’activités annexes, conférences, lectures, signatures, ou ces commandes et résidences dont la définition manque d’ailleurs beaucoup de clarté.

Une bonne manière de remédier aux défaillances du système actuel, apparues dans toute leur absurdité et leur violence sociale lors de la crise du Covid. Comme sont apparues les innombrables carences du système de retraites de ces professions particulières, mis en lumière par d’innombrables témoignages puis par le rapport de Bruno Racine...

Aujourd’hui, les artistes-auteurs revendiquent un statut et une protection dignes de leurs activités et consciente de leurs spécificités. La Ligue des auteurs professionnels, qui s’attelle à cette tâche depuis plusieurs mois, désire présenter le tableau le plus précis possible de leurs réalités, de leurs attentes et de leurs besoins.

Trop longtemps, nous n’avons osé réclamer une juste reconnaissance de nos métiers ignorés et négligés.

