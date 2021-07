Les Mémoires d’outre-Monde : dix fables électroniques, d'ailleurs

« C’est un type de contenu assez hors-norme, à mi-chemin entre la nouvelle et la musique électronique, entre Edgar Allan Poe et Nils Frahm, pouvant déboucher sur de nombreux formats différents (livre augmenté, expérience immersive...) », indique le créateur à ActuaLitté.

Dix épisodes, dix fables et un mariage « de sensations, d’images sonores et d’idées ». D’ailleurs, la liste des influences est bien plus large que ces deux premiers noms : on entend parler de Beethoven et Wagner, Boris Vian aussi bien que Luis Buñuel, Jules Verne, Pink Floyd ou encore Asimov, Jared Diamond, Gustav Malhler et Hermann Hesse. Et bien d’autres encore…

Quelques aperçus d'ailleurs

Ces brèves fictions sonores mêlent voix et notes, qui cherchent à raconter les mystères auxquels elles ont assisté : ni futur ni passé, sans véritable accroche spatiale non plus, ce premier corpus rassemblé sous le nom de Mémoires d’outre-Monde tente donc de capter l’indicible.

Par les sens et les émotions, ce sont les secrets de l’existence qui se déroulent, invitant « l’auditeur à piocher dans son inconscient des représentations abstraites », poursuit Samuel Burlac. Ces récits virevoltants, aussi émouvants qu’effrayants, dans un cadre fantastique, poétique, où alternent le suspens et l’apaisement.

« De nature expérimentale, les Mémoires d’outre-monde n’en sont pas moins accessibles à un public large, où chacun peut trouver son compte en fonction de ses sensibilités et de son imagination », nous précise-t-il.

Ainsi, « on s’attache, selon ses goûts et les épisodes, aux musiques aussi bien qu’aux récits, aux personnages aussi bien qu’aux décors, qu’ils sont invités à imaginer comme bon nous semble ». Et même après l’écoute subsiste quelque chose…

On peut en découvrir quelques minutes à cette adresse.

À écouter seul ou à plusieurs, chez soi les yeux fermés aussi bien que dans un train bondé.