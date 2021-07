Mort de Philippe Aigrain, des logiciels libres aux biens communs

Docteur en informatique, Philippe Aigrain aura passé une partie de sa carrière à défendre le recours aux logiciels libres. Il signera d’ailleurs en 2003 un manifeste, Pour une coalition des biens communs, qui croisera le monde des machines et du code, avec celui du domaine public — et plus largement, du patrimoine collectif.

Investi contre le projet de surveillance du net que portait la loi DADVSI, à travers le ministre de la Culture de l’époque, Renaud Donnedieu de Vabres, il sera tout aussi farouchement opposé à ce qui en découlera, Hadopi.

En 2013, il reprendra Publie.net que François Bon avait lancée en 2008, devenant le président de la société éditrice. « En plus d’un être incroyablement généreux et sensible, d’un formidable ami, Philippe était un brillant penseur, philosophe, écrivain, programmeur, stratège, poète… », indique Jérémie Zimmerman, avec qui il avait cofondé la Quadrature. « Philippe était un ardent défenseur du Logiciel Libre, qu’il vivait et pensait comme un indispensable humanisme. Il aimait les Humains et l’Humanité tout entière ! »

On redécouvrira avec toujours autant d’acuité son livre de 2005, Cause commune, l’information entre bien commun et propriété. Publié originellement chez Fayard, cet essai proposait une vision nouvelle : celle où une minorité, principalement économique, tendait à la confiscation des biens communs informationnels.

D’un côté, l’extension des domaines couverts par les brevets (molécules pharmaceutiques, variétés végétales, séquences génétiques, logiciels) restreint, pour le profit de quelques multinationales, l’accès à des ressources essentielles telles que les médicaments, les semences et l’information. La concentration des médias — notamment audiovisuels — menace la démocratie là où elle existe. De l’autre côté, la production et le partage de l’information et des créations sont plus libres qu’avant, et la multiplication des échanges esquisse une société mondiale, diverse et solidaire. Les médias coopératifs, les logiciels libres, les publications scientifiques ouvertes et les autres biens communs réinventent la démocratie.

En 2017, dans un entretien accordé à ActuaLitté, il revenait sur les enjeux du prêt de livres numériques, alors vivement discutés. Le tout résumé en quelques mots : « Il est probable qu’on se rende compte un jour que la notion de prêt n’a pas le moindre sens dans l’univers numérique. »

photo : DR