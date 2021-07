Bientôt, des rayons “Livres bio” en librairie et bibliothèque ?

Une certaine recherche d'éthique éditoriale se dessinerait-elle, au sein d'une certaine catégorie de lecteurs ? L'enquête menée par l'agence Normandie Livre & Lecture semble le suggérer, même si les résultats restent à considérer avec précaution : 457 personnes seulement ont fourni des réponses, représentant sans doute « un public plutôt sensible aux questions d'éco responsabilité ce qui peut augmenter certaines tendances », souligne l'agence.

Profil majoritaire chez les répondants, une femme (78,3 %), âgée de 25 à 65 ans, qui vit en Normandie (20,1 % Seine-Maritime, 14,7 % Calvados, 8,1 % Eure, 3,9 % Orne, 3,9 % Manche), mais pas seulement, puisqu'une moitié des résultats provient d'autres régions. Sensibilisés aux questions écologiques, les répondants favorisent, en majorité, les circuits courts, une consommation maîtrisée ou encore la juste rémunération des producteurs.

La plupart des répondants lisent entre 5 et 20 livres par an, à 95,6 % de la littérature, tous genres confondus, mais aussi de la bande dessinée, du manga et des comics (57,3 %), des essais (45,1 %), des livres jeunesse (41,8 %), des livres pratiques (40 %), des beaux livres (25,6 %), de la poésie (17,5 %) et des livres scientifiques, techniques (17,5 %). Très attachés au livre imprimé, ils sont 96 % à le plébisciter.

Une attention portée à la fabrication

Librairie et bibliothèque constituent les deux points d'approvisionnement principaux en livres pour les répondants, avec, à la marge, le prêt par des amis, l'occasion et l'achat sur internet. À ce titre, « 46,6 % des lecteurs affirment que la manière dont ils se procurent les livres est en lien avec une démarche écologique », précise l'étude.

Dans les critères de choix, on retrouve les habituels sujet du livre, auteur, recommandations, résumé ou coups de cœur des libraires et bibliothécaires. « Seulement 5,7 % des répondants portent de l’attention à la conception, cela reste très minoritaire », indique l'étude de Normandie Livre & Lecture. Lors d'un achat, plus précisément, le lieu où il est réalisé devient important (210 y prêtent souvent attention, 136 régulièrement).

L’impression du livre (type de papier, lieu d’impression) et la localité de l’auteur, de l’éditeur sont des critères très peu représentés, à nouveau : « Ils sont un peu plus de 100 à y faire parfois attention, mais moins de 50 à le faire régulièrement. » Dans le cas d'un emprunt à la bibliothèque, la plupart des critères de choix tombent, à l'exception de l'auteur : puisqu'il s'agit d'un emprunt, on se permet une plus importante liberté de choix.

« Si c’est un critère qui est peu pris en compte dans l’achat et l’emprunt de livre, les répondants sont plus de 300 à souhaiter des informations plus visibles sur la fabrication de l’ouvrage », indique Normandie Livre & Lecture. De la même manière, « de nombreux répondants aimeraient également en savoir davantage sur le pourcentage de rémunération de l’auteur (285) et la participation de l’éditeur au développement local (227) ».

L'éthique, un argument ?

Dans le prolongement de cet intérêt pour certaines questions « techniques » liées à la conception du livre, les lecteurs interrogés se disent prêts à privilégier un rayon, en bibliothèque ou en librairie, de livres « éthiques » ou « durables ». Ils sont plus de 90 % à dire prêts à se dire intéressé ou susceptibles de l'être.

L'agence Normandie Livre & Lecture s'est aussi interrogée sur des critères qui pourraient dissuader un lecteur, malgré son envie de lire un livre en particulier. « Pour 272 répondants, le critère le plus mis en avant est la mauvaise rémunération de l’auteur. Pour 199 répondants, apprendre que le papier n’est pas issu d’une forêt gérée durablement, pourrait le conduire à ne pas acheter l’ouvrage. Toujours en lien avec l’impression, 143 des répondants n’achèteraient pas un ouvrage s’ils savaient qu’il n’était pas imprimé en Union européenne et 58 s’il n’était pas imprimé en France. 60 répondants n’achèteraient pas un livre s’il savait que la maison d’édition fait partie d’un grand groupe. »

103 répondants ne renonceraient pas à leur envie de lire le livre, malgré tout. Dans le cas d'un emprunt, la proportion de répondants prêts à renoncer à celui-ci pour diverses raisons baisse, logiquement. Mais « 152 des répondants pourraient ne pas emprunter un livre s’ils savent que l’auteur est mal rémunéré. 94 seraient prêts à ne pas emprunter un livre si le papier n’est pas issu d’une forêt gérée durablement, 60 si l’impression est faite hors de l’UE et 31 si elle est faite en dehors de la France. 27 des répondants sont sensibles à l’indépendance de la maison d’édition. »

Concernant l'articulation entre achat et prêt, « 58 % des répondants seraient prêts, pour réduire leur consommation, à ne pas acheter un livre disponible en librairie et à attendre qu’il soit en bibliothèque », indique-t-on.

Pour terminer, 89,3 % des répondants se déclarent favorables à une suggestion de l'étude : « une sorte de “label”, de “charte”, commun à l’ensemble de l’écosystème du livre (auteur, éditeur, librairie, bibliothèque, manifestation littéraire) qui permette de facilement visualiser les professionnels engagés pour un écosystème plus durable, social et solidaire »...

À l'instar de l'alimentation, des appareils électroniques ou de l'ameublement, une tendance responsable se dessine peut-être pour le livre...

L'étude complète est disponible à cette adresse ou ci-dessous.

