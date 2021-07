Les lectures estivales de Barack Obama, et sa playlist de vacances

« Quand nous étions encore à la Maison blanche, j’ai commencé à partager quelques lectures estivales favorites – et désormais, c’est devenu une petite tradition, que j’ai hâte de partager avec vous », indique l’ancien président. Voici donc les recommandations du président incluant même l'auteur de thriller spatial, Andy Weir.

At night all blood is black, David Diop (trad. Anna Moshovakis) : difficile de passer à côté du Booker Prize international, remis cette année à David Diop, et publié en 2018 chez Seuil sous le titre originel de Frère d'âme.

Land of big numbers, Te-Ping Chen

Empire of Pain, Patrick Radden Keefe

Project Hail Mary, Andy Weir

Whent we cease to understand the world, Benjamin Labatut

Under a white sky: the nature of the future, Elizabeth Kolbert

Things we lost to the water, Eric Nguyen

Leave the world behind, Rumaan Alam

Klara and the sun, Kazuo Ishiguro ; un livre très attendu du Nobel de littérature 2017, qui évoque les liens entre création et intelligence artificielle.

The sweeetness of water, Nathan Harris

Intimacies, Katie Kitamura.

Hélas, comme souvent, peu de titres déjà disponibles en traduction...

Et puis, pour celles et ceux qui auront plus envie encore, Barack apporte la seconde livraison, mais cette fois de chansons à écouter, avec les Rolling Stones, Rihanna ou encore Erykah Badu ou Jay-Z, et quelques autres :

Crédit photo : DR