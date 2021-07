Mondadori prêt à devenir leader du secteur scolaire italien

On parle depuis quelque temps d’une éventuelle acquisition par Mondadori dans le secteur scolaire. En effet depuis deux ans, des rumeurs circulent à Segrate (Milano), où se trouve le siège de l’entreprise, selon lesquelles les acquisitions concerneraient principalement deux secteurs : l’édition scolaire et le numérique. Et arrive maintenant la confirmation dans un communiqué de presse de la société.

« Le processus en cours, qui suit l’acceptation d’une offre contraignante, prévoit la signature du contrat sous réserve de l’issue positive d’autres phases pertinentes, telles que le partage entre les parties d’éléments contractuels spécifiques en cours de négociation ainsi que l’achèvement positif des activités de confirmatory due-diligence par le Groupe Mondadori. »

La conclusion éventuelle de l’opération « fera l’objet d’une communication en temps utile au marché et sera soumise à l’autorisation légale de l’autorité antitrust compétente ».

“Big bang dans le secteur du livre scolaire”

Mondadori est actif dans l’édition scolaire, juridique et universitaire avec un catalogue d’environ 30 marques. En particulier, les marques Mondadori Education et Rizzoli Education ont généré respectivement des revenus de 81,7 millions d’euros et 83,1 millions d’euros. En acquérant Dea Scuola, Mondadori deviendrait de loin le premier acteur du secteur.

Comme le souligne le journal Il Sole 24 ore, « l’opération représente un big bang dans le secteur de l’édition de manuels scolaires, où le deuxième opérateur du marché de l’éducation — le Groupe Mondadori, avec une part de marché fin 2020 de 22,1 %, répartie entre Mondadori Education (12,2 %) et Rizzoli Education (9,9 %) — et positionné derrière le leader Zanichelli (23,2 % de part de marché) et devant Pearson Italia (13,8 %) — souhaite acquérir la totalité du quatrième acteur : De Agostini Scuola (10,7 %, correspondant à plus de 75 millions d’euros) ».

La priorité : investir dans le livre

La société a déclaré à plusieurs reprises son intention de se concentrer sur les segments core de son business, en particulier les livres, où Mondadori détient une part de marché de plus de 24,8 %.

On rappelle enfin que, après que le groupe ait confirmé les négociations en vue du rachat de DeA Scuola, l’action Mondadori a bondi de 5,1 % à 1,69 €.

Crédit photos : Tjflex2, CC BY SA 2.0