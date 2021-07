Les peintures de Du Kun font naître des paysages sonores

À l’instar de ce que peut proposer l’Atelier des Lumières, à Paris, l’exposition Scores of Landscapes est l’occasion de vivre une expérience multi-sensorielle et artistique. A priori, elle propose des rouleaux de peintures de paysages de la Chine traditionnelle. En réalité, ces morceaux picturaux ne sont que la représentation physique de la musique électronique créée par l’artiste.

Crédit : Du Kun, 蝉噪 / Le Bruit des cigales, 2020, rouleau, encre sur papier de riz, 32 × 760 cm (peinture), 40 × 1028,5 cm (rouleau), 48 × 11 × 12 cm (boîte en bois de camphre). Via galerie Mizuma.

En effet, pour composer sa musique, il s'appuie sur la logique de coups de pinceau, utilisant à sa convenance certains instruments et effets sonores pour bâtir une onde sonore adéquate. À partir de cette dernière, il réalise des peintures de paysages traditionnels chinois.

Cela ne constitue que la première étape de son travail artistique. Il produit ensuite une vidéo qui associe ces compositions de paysage peintes à leurs compositions musicales. Un nouveau genre de partition musicale naît de cette parfaite adéquation de ces deux médiums. Cette association entre musique et peinture cherche à rendre compte d’une possible interdépendance entre les arts.

Plus que le mélange de deux pratiques artistiques, c’est aussi une relation entre deux temporalités qui jaillit : la peinture traditionnelle, inspirée de la dynastie Song, côtoie la modernité de la musique électronique.

Crédit : Détail de « 登楼 / Going Upstairs » (2021), rouleau, encre et couleur sur soie, 50 × 600 centimètres (peinture), 51 × 836 centimètres (rouleau), 62 × 11 × 12 centimètres (boîte en bois de camphre). Via galerie Mizuma.

Cette nouvelle forme de langage est le fruit de la réflexion artistique de l’artiste chinois Du Kun, qui explique que « jouer de la musique est [sa] seule occupation ». À ses yeux, « un peintre compose de la musique avec des pigments, et un musicien utilise des sons pour peindre, tout comme la traduction mutuelle entre différentes langues » (propos rapportés par la galerie Mizuma).

Né en 1982 à Sichuan (Chine), Du Kun est un peintre diplômé de l’Académie Centrale des Beaux-Arts de Pékin, en 2007. Il remporte aussi la bourse d’études pour un travail sur la peinture à l’huile. Alors qu’il cherchait à tracer un pont entre ses deux passions, sans y parvenir, il explique : « Lorsque je travaillais sur un fichier musical, j'ai commencé à m'ennuyer et j'ai soudain vu les ondes sonores sur mon écran changer devant mes yeux. Elles se sont transformées en une grande forêt et en un lac. Si je les dessinais, l'image aurait-elle un sens ? »

Il affirme encore : « En utilisant la peinture pour influencer la musique, les éléments sonores se transforment en ces peintures de paysage, devenant un nouveau type de partition musicale. Cette série d'œuvres rassemble des peintures traditionnelles chinoises et de la musique moderne, où “statique” et “bruit” sont simultanément présents dans les œuvres — provoquant une influence mutuelle, une interdépendance et une traduction les unes avec les autres. Tout comme deux personnes qui parlent des langues différentes, mais trouvent un moyen spécial de communiquer entre elles. »

Crédit : Du Kun, 电音云龙图 / Cloud Dragon in Electronic Noise, 2020, rouleau, encre et couleur sur soie, 70 × 860 cm (peinture), 75 × 1172 cm (rouleau), 82 × 11 × 12 cm (boîte en bois de camphre). Via galerie Mizuma.

Du Kun a réalisé plusieurs séries d’expositions telles que Sights of the Mount Sumeru (Mizuma, Kips & Wada Art, New York, États-Unis, 2019), ou encore Temporal Turn : Art and Speculation in Contemporary Asia (Spencer Museum of Art, Kansas, États-Unis, 2016). En 2020, Du Kun a été finaliste du Sovereign Asian Art Prize (Hong Kong).