Formula Bula 2021 : partir de rien, arriver nulle part... 

« À l’heure où, plus que jamais, notre travail de défricheur, de prescripteur et de diffuseur de la création nous semble nécessaire, à la fois pour la survie des auteurs mais aussi de tous les corps de métiers qui nous accompagnent dans notre travail, nous aspirons aujourd’hui à relever un nouveau dé : travailler enfin dans un espace dédié et pérenne qui nous permettra de remplir notre mission pleinement. Cela signifie exposer les artistes, accueillir le public et permettre à nos équipes de travailler dans des conditions optimales. »

Parmi les nombreuses expositions proposées, retrouvez Le Concombre Masqué à découvert de Nikita Mandryka. Dessinateur multi-récompensé (Grand Prix en 1994 et Prix du Patrimoine en 2005 au festival d’Angoulême; Grand Prix Töpffer 2019), fondateur de L’Echo des Savanes avec Claire Bretécher et Marcel Gotlib en 1972, et bien plus encore, Mandryka a eu une existence bien plus riche et complexe que son célèbre Concombre Masqué. Ce personnage est apparu pour la première fois dans le journal Vaillant en 1965. Pendant plus de 50 ans, il connut de multiples évolutions graphiques et thématiques, au gré de ses publications et de la vie psychique de son auteur.

Découvrez aussi Immobilis in mobile de Delphine Panique, dont le dernier ouvrage, Un beau voyage (Ed. Misma 2021), s’aventure sur le terrain du récit de voyage immobile et à Jérôme Dubois (artiste en résidence à Formula Bula). Deux auteurs aux plumes bien inspirées qui sont aussi invités à choisir quelques ouvrages de la bibliothèque parmi leurs références. À l’ère des vérités alternatives et des fictions du réel, Delphine Panique condense dans Un Beau Voyage tout ce qui fait le charme de ses ouvrages précédents : L’Odyssée du Vice (Les Requins Marteaux, 2016) ou Le Vol nocturne (Cornélius 2018), notamment.

Enfin, plongez dans un univers parallèle avec Cité in, cité out de Jérôme Dubois. Pendant cinq ans, l’artiste a construit la Citéville, un espace urbain imaginaire où la violence de notre quotidien est révélée par l’absurde. Autour de neuf lieux emblématiques et autant de chapitres se dessinent les contours d’une fourmilière dont la modernité glaçante ressemble à notre futur immédiat. Citéville grince sous la dent, décortiquant par l’hyperbole la barbarie de nos sociétés.

Le festival vous invite à la flânerie, en plein air, dans son village des éditeurs, habité par 20 maisons d’édition et des milliers de livres. Participez aussi, si vous le souhaitez, au Super Loto Bula, avec de nombreux lots à gagner…

Enfin, pour la troisième année consécutive, Formula Bula & L’Articho ont mis sur orbite le grand concours international de fanzines réalisés par des enfants de moins de 18 ans. Le Prix 2021 du meilleur Fanzine d’enfant se tiendra au Carré Saint Lazare (Paris 10), le 26 septembre. Après de longues heures à peaufiner la sélection, le CNFE réunira son grand jury composé de jeunes fanzineux et de professionnels pour délibérer et enfin consacrer les gagnants de cette édition. L’ensemble des fanzines sélectionnés sera référencé, commenté et exposé lors du festival.

Depuis sa création, le festival Formula Bula s’engage sur deux projets complémentaires : un projet artistique et un projet culturel. Le projet artistique s’illustre par une programmation de toutes les familles et tendances de la bande dessinée, des légendes du 9e art aux créateurs les plus émergents, avec la plus grande candeur.

Le projet culturel se déploie tout au long de l’année à travers un accompagnement des publics dans l’appropriation de leur culture et pratique artistique.