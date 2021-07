Justice : Contrat rompu entre Zemmour et Albin Michel, les auteurs en péril ?

Dans un entretien accordé à Livres Hebdo, le secrétaire général l’affirme : il n’avait pas lu une ligne de l’ouvrage que Zemmour s’apprêtait à publier. Comment donc affirmer que l’essayiste s’engageait, à travers l’ouvrage, dans un combat idéologique « qui ne correspond tout simplement pas à la ligne éditoriale d’une grande maison généraliste comme Albin Michel », ainsi qu’il l’avait assuré dans une première communication ? Les choses deviennent troubles. Et plus trouble encore, une assertion démentie par le polémiste Zemmour : « Éric Zemmour dément formellement avoir dit à Gilles Haeri qu’il était candidat à l’élection présidentielle de 2022. »

ALBIN MICHEL: le désamour

Selon nos informations, l’ouvrage n’aurait non seulement rien à voir avec un manifeste politique, mais plus encore, il aurait été signé voilà cinq ans — et son écriture commencée bien avant Destin français.

Dans un communiqué, l’avocat de Zemmour, Me Arnaud de Senilhes rappelle ainsi l’éditeur à la loi : « La liberté de l’éditeur est inaliénable : personne ne peut le forcer à conclure un contrat d’édition. La liberté des auteurs l’est tout autant. Une fois que l’éditeur a librement choisi d’éditer un auteur, l’éditeur doit respecter ses obligations contractuelles et légales. » Surtout, aucun accord entre l'éditeur et son client pour rompre le contrat n'a été signé, assène-t-il.

Et de rappeler que voilà dix ans, l’auteur avait été sollicité par la maison, en vue de sa publication. « Ni juridiquement ni moralement, Albin Michel ne peut décider tout seul dans son coin de jeter aux orties un auteur qu’ils sont allés chercher, et moins encore deux mois avant la parution du livre », poursuit l’avocat.

Et soudainement, tout déraille

D’autant que ce nouveau titre avait un potentiel de vente, estimé par la maison, comme semblable à celui du Suicide français — près de 309.000 exemplaires vendus selon les données Edistat.

Selon un proche du dossier, « le droit inaliénable de l’éditeur est bien de refuser de signer un auteur. En revanche, décider d’une rupture de contrat, c’est aller à l’encontre du Code de la propriété intellectuelle, qui encadre les obligations de l’éditeur ». D’autant, ajoute-t-on, « qu’aucun argument de nature à motiver une telle annulation n’est avancé, autre qu’un manifeste désaccord politique, pour ne pas dire idéologique ». Et discriminer un auteur, avec un contrat signé, pour des raisons politiques, relèverait même du Code pénal...

ZEMMOUR: rupture de contrat à plusieurs millions €

Toujours selon les éléments obtenus par ActuaLitté, l’ouvrage était tant et si bien avancé qu’il ne restait qu’à choisir la taille de la typo pour la couverture. « En l’état, on pourrait tout à fait parler de volonté de nuire : annuler l’ouvrage à deux mois de sa parution, c’est l’empêcher de trouver une alternative », reconnaît une éditrice. « En outre, le message passé aux auteurs de la maison, et d’ailleurs, devient inquiétant : il est donc possible de couper court à la relation contractuelle, du fait d’un désaccord exprimé par le secrétaire général ? »

Un livre qui n’aurait rien d’un combat personnel et idéologique, une maison qui réfute les négociations entamées, alors que l’assignation « portant sur plusieurs millions d’euros », nous confirme-t-on de nouveau, est bien là… Tout porte à croire qu’entre l’actionnaire Francis Esmenard et le secrétaire général, Gilles Haéri, la communication passe mal. Voire ne passe plus du tout.

D’ailleurs, si l’actionnaire a tenté de renouer avec Zemmour, rien n’indique que ce dernier serait enclin à revenir. D’abord, son éditrice vient d’annoncer sa démission, partie sans indemnités pour mieux claquer la porte. Ensuite, comment compter sur les équipes commerciales, avec tout ce pataquès ? « Le préjudice est considérable, si l’on s’en tient à la loi », nous assure un avocat. « D’ailleurs, on parle de tensions internes anciennes, d’une pétition en 2016 pour dénoncer la signature de Zemmour : mais quand la prime est arrivée suite aux ventes de son livre, qui l’a refusée ? »

Selon des sources internes, divergentes, soit cette histoire de guerres picrocholines est montée en épingle, soit « on a le sentiment que le secrétaire général agit en considérant que l’actionnaire n’a pas besoin d’être tenu au courant ».

Dans tous les cas, l’avocat de Zemmour est formel : « En aucun cas, fort heureusement, un éditeur qui s’est librement engagé ne peut rompre unilatéralement le contrat qu’il a choisi de signer. Si la loi permettait d’agir de la sorte, tous les auteurs de la place seraient en péril. »

Pour sa part, Gilles Haéri assurait à Livres Hebdo : « Que ceux qui craignent qu’Albin ne cède aux diktats de la bien-pensance se rassurent. Nous avons la chance d’être une maison indépendante, et nous resterons fidèles à notre tradition de liberté de penser et d’irrévérence à l’égard de tous les pouvoirs. »

Cependant, quel est l’avenir d’une maison dont les auteurs se sentiraient menacés ?