Gollum devient conteur pour le nouveau livre audio des éditions HarperCollins

Publiée entre 1954 et 1955, la trilogie du Seigneur des anneaux s’est inscrite comme un classique de la littérature fantasy contemporaine. Celle-ci se divise en trois volumes, divisés chacun en deux livres : La Communauté de l’Anneau, Les Deux Tours et Le Retour du roi.

Chris Smith, le directeur adjoint de la publication de la saga, a déclaré : « HarperCollins est fier d’être l’éditeur mondial officiel des oeuvres de J.R.R. Tolkien et nous considérons Le Seigneur des Anneaux comme l'un des livres déterminants du 20e siècle, un livre qui a captivé des générations de lecteurs avec son sens de l'aventure et le message inspirant que même le plus petit peut effectuer le plus grand des changements. » (propos rapportés par The Bookseller).

En 2018, initié par Audiolib, le premier tome de la saga de Tolkien avait eu le droit à une première adaptation en livre audio. C’est un habitué du genre, Thierry Janssen, qui avait alors prêté sa voix, explique la plateforme internet IGN (Imagine Games Network), dédiée au divertissement et aux jeux vidéos.

Les éditions HarperCollins ont annoncé la sortie d’un nouveau livre audio sur la saga phénomène, disponible en téléchargement auprès de tous les revendeurs de livres audio (Amazon, Audible, Kobo, Itunes…) dès le 16 septembre. Vous pourrez l’obtenir sous forme physique dès le 14 octobre. De l’autre côté de l’Atlantique, ce sera Recorded Books qui se chargera de publier le livre audio sur le territoire américain.

Ce nouveau livre audio reprendra l’intégralité de la saga de Tolkien. C’est Gollum en personne qui en fera la lecture, par l’intermédiaire de la voix d’Andy Serkis.

En 2020, pour collecter des fonds pour les efforts de secours contre le Covid, ce dernier s’était lancé dans une lecture en direct du Hobbit, durant 11 heures. Il était parvenu à rassembler 300 000 £ (environ 350 105 €) pour des oeuvres caritatives.

C’est depuis cette première initiative qu’est venue l’idée de présenter le Seigneur des Anneaux sous format audio. En effet, sous la direction du producteur Garrick Hagon chez ID Audio, et produit par la directrice éditoriale de HarperCollins, Fionnuala Barret, Andy Serkis avait réalisé un enregistrement du livre audio Le Hobbit.

Ce dernier avait déclaré : « En fait, j'ai l'impression d'avoir vécu la saga de Tolkien et d'avoir ressenti sa profonde compréhension et sa connexion à la nature, à l'amour, à la guerre, à la vérité, à la haine et à l'altruisme, porteur de l'anneau et ses compagnons. […] Mon seul espoir, maintenant, est que je lui aie rendu justice, et que l'expérience d'écoute transmette la puissance et la beauté du chef-d'œuvre de J.R.R. Tolkien. »

Chris Smith affirme que la maison d’édition se montre « [ravie] d'avoir à nouveau un acteur du calibre d'Andy Serkis qui peut donner vie à ses qualités si brillamment pour un tout nouveau public. »

Le succès phénomènal de la saga les emmène jusqu’au cinéma. Les trois adaptations cinématographiques ont été réalisées par Peter Jackson et sont sorties en salles entre 2001 et 2003.

