Italie : enseignes et librairies indépendantes se rejoignent

A ce jour, « l’ALI représente directement 350 librairies, auxquelles il faut ajouter celles qui sont inscrites auprès des associations locales de Confcommercio (Confédération générale des entreprises, des activités professionnelles et des travailleurs indépendants), ce qui porte le nombre de points de vente représentés à 1 300 estimés, selon les déclarations de l’association ».

Selon Paolo Ambrosini, président de l’ALI, il faut désormais ajouter (même si l’annonce de leur entrée n’est pas encore officielle) 112 librairies Feltrinelli, 227 de la chaîne Giunti et 34 de Mondadori, « c’est-à-dire les librairies d'enseignes ». Cependant les librairies franchisées, dont certaines sont déjà présentes dans l’association, seront ensuite impliquées (il existe en effet plus de 500 librairies franchisées Mondadori Retail dans toute l’Italie).

C’est pendant la pandémie, comme le rappelle encore Ambrosini, que l’idée est venue d’ouvrir l’association même aux chaînes de librairies, suite au constat que l’ALI travaillait pour toutes les libraires et que ces commerces avaient des intérêts en commun (notamment l’ouverture dans les centres commerciaux pendant la pandémie).

L’accueil des institutions

Selon les principaux représentants des institutions du livre en Italie — Paolo Ambrosini et Ricardo Franco Levi pour AIE (Association des éditeurs italiens) — il s’agit d’une étape importante pour rendre l’action des différentes associations encore plus efficace. Selon le premier, en effet, « l’engagement d’ALI se poursuit avec son énergie habituelle et un enthousiasme renouvelé dans l’espoir de pouvoir offrir, avec le travail de toute l’Association, de plus en plus de solutions et de soutien à nos entreprises ».

« Une ALI qui compte également les trois principales chaînes d’édition nous renforce auprès des institutions », explique encore Ambrosini au Giornale della libreria, « elle donne à l’ALI la possibilité, avec l’AIE et l’AIB, d’être plus forte ». Une force qui se manifeste aussi dans la part de marché représentée par l’ALI, « je ne dirai pas la totalité, mais presque ».

Ricardo Franco Levi rejoint par ses mots confiants ces propos : « Nous sommes ravis de lire la nouvelle de la volonté des chaînes de librairies de rejoindre ALI Confcommercio ». Et il ajoute : « L’union des représentations d’intérêts est toujours un fait positif. La représentativité accrue d’ALI contribuera à rendre encore plus fructueux le dialogue entre nos associations, qui a permis — avec l’Association italienne des bibliothèques — au monde du livre de parler d’une seule voix. »

Chaînes et indépendants : des choses en commun

Carmine Perna, directeur général de Mondadori Retail, souligne à Il Giornale della libreria l’importance des librairies : « Les librairies sont des lieux de promotion culturelle et jouent également, par l’intermédiaire de leurs libraires, un rôle déterminant dans la stimulation de la lecture. » En outre, il ajoute que « derrière les librairies franchisées se cachent souvent des entrepreneurs ayant un passé familial et commercial similaire à celui d’une librairie indépendante ».

Il précise enfin à quoi devrait aboutir l’intégration des chaînes de librairies dans l’association : « Parmi les priorités, la mise en œuvre de mesures de soutien aux librairies et à la lecture avec la définition d’un plan conjoint d’interventions pour soutenir les écoles, les bibliothèques et la consommation culturelle des communautés locales et des familles, ainsi que des incitations à l’innovation dans le secteur. »

Le livre, “premier véhicule des idées”

Alberto Rivolta (COO de Feltrinelli) souligne ce projet d’intégration de structures libraires différentes : « Il est clair qu’il n’y a pas une seule façon de faire de la librairie : il y a différentes logiques et dimensions, ainsi que différents styles de narration et différentes manières de promouvoir la lecture. Toutes ces nuances méritent d’être également sauvegardées. » D’après lui, le point en commun des librairies indépendantes et des librairies de chaîne est « qu’elles veillent à la circulation des idées : c’est pourquoi la biodiversité des livres est fondamentale ».

Il se dit enfin ouvert au dialogue : « Nous pensons qu’il est opportun d’établir un dialogue fécond sur les différentes manières de “faire librairie” aujourd’hui, en mettant un point commun dans le but de promouvoir la culture, de stimuler la réflexion et la discussion, de contribuer au développement de la citoyenneté à travers le livre, premier véhicule des idées. »

