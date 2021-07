La Catalogne invente une San Jordi, fête du livre, en plein juillet

Le groupe d’édition Penguin Random House (PRH) et Runnymede Trust, groupe de réflexion sur l’égalité ethnique, ont copublié un rapport, intitulé Lit in Colour : Diversity in Literature in English Schools. Préfacé par Bernardine Evaristo, écrivaine britanno-nigérianne et vice-présidente de la Royal Society of Literature, ce document souligne le manque de diversité dans les origines ethniques des écrivains abordés dans l’enseignement de la littérature anglaise.