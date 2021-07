Kube : mettre les lecteurs en boîte, mais personnalisée

Ne vous êtes-vous pas déjà dit la même chose d’un livre ? « Oups, mauvaise pioche. » La couverture était belle, l’histoire prometteuse, mais vraiment, impossible de passer le cap des dix premières pages. Et d’ailleurs, à bien y réfléchir, ce phénomène s’est produit un bon nombre de fois.



Et puis on ne va pas se mentir, parfois, on manque d’inspiration. On a aimé un auteur, on a lu tout ce qu’il proposait ou presque. On a ouvert des livres qui avaient tout pour plaire sur le papier, d’auteurs dits similaires ou sur la même thématique, mais ça n’a pas fonctionné. Facile de se dire « la mayonnaise n’a pas pris », plus difficile en revanche d’en trouver la cause exacte.



Le meilleur moyen de viser juste est encore de préciser ses goûts et de demander conseil à celui dont c’est le métier : le libraire. Mais encore faut-il oser échanger avec lui, en avoir un à proximité et, parfois, prendre le temps de tâtonner avec lui pour trouver la perle rare.



Pour rapprocher les lecteurs des libraires et éviter les impairs, Kube a lancé la seule box livre personnalisée, à offrir ou à s’offrir. Chaque livre est choisi par un libraire indépendant. L’occasion de découvrir un livre peu visible, qui gagnerait à être connu ? L’occasion peut-être aussi de garder le contact avec ce libraire, qui a su satisfaire nos envies ?



La clé ? Qu’il s’agisse d’un livre à offrir ou à s’offrir, il est toujours sélectionné pour son lecteur.



Pour évoquer cette offre unique en son genre, Anthony Darquey, cofondateur de Kube, prend la parole dans l’épisode 21 du podcast Dlivrable. Il a lancé l’aventure Kube en 2015, avec Aurore Choanier et Samuel Cimamonti. Anthony vous explique comment, pourquoi et leurs enjeux futurs.

KUBE: une box spécialement conçue pour les enfants

Vous comprendrez concrètement comment Kube vous garantit d’offrir un livre sans risquer de décevoir votre père, votre mère ou l’ami(e) dont vous n’avez jamais compris la subtilité des goûts. Vous verrez qu’il y a toujours des garde-fous s’ils ont déjà lu le livre choisi par le libraire. Vous saisirez comment Kube a dû s’adapter à la réalité quotidienne des libraires. Vous découvrirez enfin l’ensemble de son univers, une box personnalisée, mais bien plus encore.

Crédits photo : KUBE