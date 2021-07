Un parcours sonore immersif autour de La Fontaine

Réalisé dans le cadre des 400 ans de la naissance de Jean de La Fontaine, le nouveau parcours de Musair dure 25 minutes. Il est composé de 5 capsules qui évoquent chacune un aspect de la personnalité et de l’œuvre du grand fabuliste français.

Ce parcours peut s’écouter, en une ou plusieurs fois, sur la web-application de Musair, sans téléchargement, sur smartphone ou ordinateur. L’accès à l’application est libre et gratuit, mais les internautes qui le souhaitent peuvent contribuer à la hauteur de leur choix.

« La Fontaine, hors des sentiers battus » se découvre également au Musée Jean de la Fontaine de Château-Thierry (Aisne), partenaire de ce nouveau parcours Musair. Celui-ci met en avant des œuvres du musée, situé dans la maison natale de La Fontaine qui bénéficie du label « Maison des Illustres ».

La création de Musair a reçu le Label national 400 ans de Jean de La Fontaine décerné par la ville et l’agglomération de Château Thierry, le Département de l’Aisne, la région Hauts-de-France, la DRAC et le ministère de l’Éducation nationale.

L’expérience d’un nouveau rapport à l’art

Musair est une expérience à la fois digitale et émotionnelle, qui prend la forme de capsules alliant voix, musiques, et œuvres d’art. Les parcours invitent les internautes à découvrir et à redécouvrir le langage des œuvres en partant des émotions qu’elles peuvent susciter.

Sont ainsi cultivés le regard, l’écoute, la sensation et l’évocation, sans faire appel à des connaissances scientifiques ou techniques. Cette immersion visuelle et sonore dans le beau, offre des moments d’apaisement, d’inspiration et de détente. Elle permet une reconnexion à soi et à la beauté.

Un ton unique et accessible

L’écriture à haut impact émotionnel de Musair est unique sur le marché de la médiation culturelle, tout comme le ton résolument contemporain. Musair n’hésite pas à faire des « mashup » et mixe les inspirations pour révéler les émotions, en mariant par exemple le Moyen-âge et le jazz, ou les impressionnistes et les Beach Boys.

L’application Musair a été pensée pour être très simple d’utilisation, de façon à permettre à tous les publics d’y accéder et de se concentrer sur l’œuvre mise en avant. Les parcours numériques créent une bulle immersive, grâce à la voix, au son, aux émotions qui font la part belle à l’humanité de la médiation.

À noter que le parcours La Fontaine est le second dédié à une œuvre littéraire. En effet, Musair avait déjà réalisé le parcours sonore de l’exposition Madame Rêve en Bovary, à Rouen (jusqu’au 14 novembre 2021), pour le département de la Seine-Maritime, dans le cadre des 200 ans de Gustave Flaubert.