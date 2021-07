Livres en Herbes : un peu de folie dans les tiers lieux

Livres en Herbe, donc, puisque c’est ainsi qu’a été appelé le festival en hommage à tous les petits débutants en lecture, se veut un temps de convergence des actions de sensibilisation à la lecture menées pendant l’année. L’événement prendra place au 6B, un tiers-lieu qui est chaque année plus ancré localement, plus diversifié dans ses propositions et accueille désormais plus de 200 résidents.

On compte parmi eux des artistes, des associatifs culturels et sociaux, des artisans, ou encore un atelier d’impression qui forment ensemble un écosystème créatif où l’entraide et la mise en commun permettent de contourner bien des difficultés.

Livres en Herbe est un festival qui s’inscrit dans Partir en Livre, mais qui possède ses propres particularités. Tout comme la manifestation nationale propulsée par le Centre national du livre, il rebondira sur le thème Mers et Merveilles grâce à des contes marins, mais aussi en abordant des questions plus vastes liées à la Nature et aux enjeux écologiques.

Cependant, il s’inscrit dans une dynamique locale, notamment par la présence de professionnels de livres du territoire : la librairie Folies d’Encre de Saint-Denis, Dealer de Livres (une librairie physique située dans un container placé sur le parvis de la gare RER), Livr&Co (une librairie en ligne dionysienne qui ne fournit que des livres écoconçus et socialement responsables), ou encore l’éditrice de La Tête Ailleurs (une maison d’édition écolo, sociale et urbaine qui propose notamment des livres participatifs)...

Le festival axe sa programmation sur les plus jeunes autour de différents ateliers (création de livres, lectures à voix haute...) avec le souhait de faire de l’objet-livre un outil de divertissement, créateur de liens et de partage.

Pour cela, l’association D’ici à Là met à profit les possibilités offertes par son implantation dionysienne et la multiplicité des acteurs alentour. La Tête Ailleurs, par exemple, est une maison d’édition adhérente de SoukMachines, un collectif qui gère le lieu l’Orfèvrerie à quelques centaines de mètres du 6B. Le même week-end se tiendra à la Briche Foraine, (encore un tiers-lieu à proximité immédiate) un festival de microédition, fanzines et graphismes appelé CouCou Minou.

Le festival Livres en Herbe se tiendra les 9, 10 et 11 juillet sur la plage du 6B à Saint-Denis. Plus d’informations ici.

Crédit photo : visnu deva/ Unsplash