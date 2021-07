Île-de-France : le secteur Livre perd 4,5 % de chiffre d'affaires en 2020

310.000 emplois culturels recensés en 2017, indique l’Institut Paris Région, auxquels s’ajoutent 108.000 emplois connexes, et non affiliés directement à un des secteurs… Sur l’année 2020, le chiffre d’affaires a reculé de 12 %, en regard de 2019, ce qui laisse entendre que la catastrophe a pour partie été évitée. Mais en entrant dans le détail, on retient par exemple que pour les intermittents, il aura fallu déclarer une année blanche pour ne pas mettre tout le monde sur la paille…

« Au niveau de l’État, sur les 100 milliards d’euros du plan de relance 2020, 2 milliards d’euros ont été débloqués pour soutenir la culture à l’échelle nationale : musées et monuments, art vivant, livre, cinéma-audiovisuel », rappelle l’enquête.

Car avec une vision précise, les pertes de chiffre d’affaires présentent des disparités importantes : -43 % dans le spectacle vivant, -28 % dans la musique et -13 % dans le patrimoine, mais seulement -5 % dans le cinéma-audiovisuel et -4,5 % dans le livre. Un segment de l’édition qui se retrouve donc le moins impacté — alors même que les librairies ont attendu février 2021 pour devenir des commerces essentiels.

Disparités territoriales

Sur l’année 2017, le livre représentait 29.300 emplois en France, dont 14.600 en Île-de-Frace et 9500 sur Paris. Or, à l’instar de la presse, le livre a connu un redressement de ses ressources. Le Syndicat de la librairie française s’appuyant sur les données de L’Observatoire de la librairie concluait à un recul de 3,3 % de l’activité entre 2019 et 2020.

Les 368 librairies témoins, représentant 390 millions € de chiffre d’affaires, reflétaient une certaine réalité du marché — mais là encore, dans le détail, on découvrait que les plus importants établissements avaient été également les plus touchés par le recul des ventes.

LIBRAIRIE: 2020 aurait pu être bien pire

Sur l’ensemble du territoire francilien, le Livre sur Paris n’aura pas été le plus résilient : c’est en effet dans les Hauts-de-Seine que la perte de CA a été la moins importante, avec 3 % seulement de recul de l’activité — plus en relation avec les données du SLF. En revanche, le Val-d’Oise accuse 11,8 % de repli.

L’étude de Institut Paris Région peut être consultée à cette adresse. Un point toutefois, l’étude évoque le secteur Livre, sans apporter de précisions sur les métiers pris en compte.

