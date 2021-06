Jean-Luc Rivera annonce la fin des Rencontres de l’Imaginaire de Sèvres

Chroniqueur régulier de l'émission Mauvais genres sur France Culture, Jean-Luc Rivera est un infatigable défenseur et promoteur de la science-fiction et des littératures dites « de l'imaginaire ». Depuis 2004, il proposait à Sèvres les Rencontres de l’Imaginaire, festival d'une journée par an cumulant stands d'éditeurs et dédicaces d'auteurs.

Par un message sur le réseau social Facebook, Jean-Luc Rivera a annoncé la fin de ce rendez-vous annuel, après l'annulation de 2020.

« Après la pandémie de 2020 qui a empêché la tenue normale du festival, Monsieur le Maire de Sèvres a décidé que nous ne reprendrions pas cette journée de rencontres autour de l’imaginaire dont le format était unique en France d’où sa notoriété et son succès au niveau national et même international », indique l'organisateur de l'événement.

Citant le prédécesseur de Grégoire de La Roncière, le maire actuel, François Kosciusko-Morizet et la directrice de la médiathèque à l'époque, Joëlle Brunemer, Jean-Luc Rivera s'est félicité de l'endurance de l'événement, vaillant depuis 2004 et qui devait proposer sa 17e édition cette année.

Contacté, Jean-Luc Rivera nous indique que « la fréquentation du festival continuait d'augmenter légèrement, malgré un certain plateau atteint, mais nous avions surtout des visiteurs de toute la France. Les Rencontres n'étaient pas un festival local », souligne-t-il.

Selon lui, la fin des Rencontres laisse « un certain vide en Île-de-France, en matière de festivals dédiés à l'imaginaire. Ailleurs, on trouve les Utopiales, les Imaginales, et de plus petits événements comme Hypermondes à Mérignac, mais, à part le Salon Fantastique, axé sur les jeux de rôle et les déguisements, la littérature est un peu délaissée. » Par ailleurs, les Rencontres de l'Imaginaire avaient la particularité, selon lui, de proposer des stands « d'associations d'amateurs ou de petites maisons d'édition, ce qui mettait en avant tout ce travail associatif du secteur de l'imaginaire ».

« Je suis d'abord et avant tout un lecteur, un amateur », rappelle Jean-Luc Rivera, « et ces rencontres étaient une occasion pour moi de remercier les auteurs et illustrateurs qui me font rêver toute l’année. J'ai bien l'intention dans le futur de les remercier d’une façon ou d’une autre. Il y a certainement d’autres choses à faire, la France est un grand pays », conclut-il.

A priori, l'organisation d'un salon de la bande dessinée mobiliserait désormais la mairie de Sèvres, au détriment des Rencontres de l'Imaginaire. Nous avons contacté la mairie de Sèvres pour obtenir plus d'informations.

Photographie : Rencontres de l'Imaginaire à Sèvres, fin 2019 (Éric Messel, CC BY SA 4.0)