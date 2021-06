Malagar : réouverture au public de la maison de François Mauriac

Créé en 2002, par André Rossinot et Simone Veil, le Prix « Livre et Droits de l’Homme » a été renommé « Prix Livre et Droits humains », par l’actuel Maire de Nancy, Mathieu Klein. Il est décerné durant le salon littéraire du Livre sur la Place, organisé par la ville de Nancy et par l’association de librairies Lire à Nancy.