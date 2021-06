L'adaptation du roman Tom, petit Tom, tout petit homme, Tom présentée à Cannes

Le roman Tom petit Tom tout petit homme Tom de Barbara Constantine, publié en 2010 aux Éditions Calmann-Lévy, a été adapté pour l'écran par la réalisatrice Fabienne Berthaud, par ailleurs écrivaine, qui signe ainsi son cinquième film.

Le synopsis du film :

Tom a 11 ans. Il vit dans un vieux mobile home avec Joss, sa jeune mère. Comme elle adore faire la fête et partir en week-end avec ses copains, Tom se retrouve souvent seul. Et il doit se débrouiller. Pour manger, il va chaparder dans les potagers voisins... Mais comme il a peur de se faire prendre et d'être envoyé à la DDASS, il fait très attention. Un soir, en cherchant un nouveau jardin où faire ses courses, il tombe sur Madeleine (93 ans), allongée au milieu de ses choux, en larmes parce qu'elle n'arrive pas à se relever. Elle serait certainement morte, la pauvre vieille, si le petit Tom n'était pas passé par là...

Produit par Rhamsa Productions et Move Movie, le film est distribué en France par Haut et Court et, à l'international, donc, par France TV Distribution.

Renommée Tom, l'adaptation voit son scénario adapté du livre signé par Fabienne Berthaud elle-même et Gladys Marciano. En tête du casting, on retrouve Nadia Tereszkiewicz (Joss) et Félix Maritaud (Samy), entre autres.

Pour l'instant, le film n'a pas de date de sortie en France.