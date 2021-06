Invité par la duchesse Camilla, le Prince Charles dévoile ses livres favoris

Intitulé The Reading Room (La salle de lecture), le compte Instagram de la duchesse Camilla met régulièrement en avant des livres, que les abonnés sont invités à découvrir et à commenter. Des auteurs et des traducteurs sont aussi conviés, pour partager leurs propres conseils de lecture ou répondre à des questions sur leur œuvre.

Dernièrement, l'écrivain français Antoine Laurain a ainsi été mis en avant, notamment pour son livre La Femme au carnet rouge (Flammarion, 2014), publié en anglais sous le titre The Red Notebook, traduit par Jane Aitken et Emily Boyce chez Gallic Books en 2015.

Un des derniers participants au club de lecture de Camilla n'est autre que son propre époux, Charles, qui partagera cette semaine 5 de ses livres favoris, pour engager la discussion avec les followers de la duchesse.

Le premier, Along the Enchanted Way : A Story of Love and Life in Romania, est signé par William Blacker et raconte, comme son titre l'indique, la découverte de la Roumanie rurale par l'auteur. Proche du Prince, Blacker l'a rencontré en 2017, alors qu'il militait pour la sauvegarde du patrimoine roumain, explique Express, et Charles serait tombé, comme lui, amoureux de la Roumanie, où il possède une propriété.

Jonathan Dimbleby, auteur du deuxième ouvrage sélectionné, reste un proche du prince, puisqu'il a signé une biographie de ce dernier... Charles a choisi The Battle of Atlantic, un document consacré à la Seconde Guerre mondiale et ses opérations navales.

Le deuxième tome de la trilogie de Robert Harris, consacrée à Cicéron, Conspirata (traduit par Natalie Zimmermann, Plon) figure en troisième position dans la sélection du prince. Vient ensuite une biographie de Napoléon par l'historien Adam Zamoyski.

Pour clore ces propositions plutôt sérieuses, un peu de légèreté, avec un ouvrage de la journaliste Martha Gellhorn, Mes saisons en enfer, cinq voyages cauchemardesques, traduit par David Fauquemberg aux éditions du Sonneur, dans lequel l'autrice relate ses éprouvantes pérégrinations.

Photographie : le Prince Charles et la duchesse Camilla, derrière la Reine, Boris Johnson et Justin Trudeau, en juin 2021 (madison.beer, domaine public)