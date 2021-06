Mon Chat pitre : la ronron librairie qui lutte contre l'abandon des animaux

Au commencement, Solène Chavanne qui tient la chronique hebdomadaire Pense-bêtes sur LCI, qui s’est associée à Jean-Philippe Doux, lequel n’en aime pas moins les animaux, et officia sur M6 et France 2. Ce 9 juin, ils ont inauguré Mon Chat Pitre, au 13 rue Montigny — en plein cœur historique d’Aix. Leur concept est simple : un espace où livres et félins se partageront l’attention des clients. Et si pour constituer le catalogue, il fallait un peu de sensibilité éditoriale, pour peupler la librairie de chats, c’est vers les refuges pour animaux qu’ils se sont tournés.

« 130 m2 aménagés en paradis du chat », revendique la journaliste, avec des auteurs pour parrainer les matous — ou est-ce l’inverse ? Car chaque chat a son histoire, et son parrain attitré.

L’idée commence avec Moustache, le chat qui inspirera l’idée de ce croisement entre les deux mondes — bien que depuis Baudelaire, et avant, les félins et les livres entretiennent de bien étranges liens. D’ailleurs, cette connexion se retrouve avec quelques clins d’œil qui ne laissent justement pas insensibles les écrivains aux ouvrages parfois sombres.

Ainsi, et depuis deux semaines, Solène Chavanne truffe ses réseaux de publications, photos ou vidéos pour présenter tant son projet que ses pensionnaires. Et quoi de plus normal, alors, qu’un certain Bernard Werber soit impliqué — et réagisse avec bienveillance à cette attention :

« Merci aux associations et aux refuges qui m’ont fait confiance dans cette aventure. Si vous voulez un chat, je suis sûre que vous trouverez votre compagnon idéal dans l’un de ces refuges », indique-t-elle, démontrant l’engagement pris et revendiqué. D’autant qu’aux côtés d’écrivains — ajoutons Maxime Chattam, Andréa Ferréol ou bien entendu Philipp Geluck — se retrouvent d’autres personnalités. Faustine Bollaert, par exemple, animatrice radio et télé, qui parraine l’association les Amis de Sam, luttant pour la protection animale.

Logiquement, la librairie accorde une place toute particulière aux publications sur les chats et travaille d’ailleurs à développer son concept ailleurs. Ne serait-ce que pour porter la bonne parole. Qui d'ailleurs, ne fondrait pas ?