Une presse Heidelberg reproduite à l'identique, en papier

Big Ben, le carillon le plus populaire du Royaume-Uni, et bâtiment le plus photographié de la Grande-Bretagne, a fêté ses 157 ans. Quelques travaux entamés voilà quatre ans n’ont pas affecté la bonne santé de ce bébé de 13 tonnes. Pour mémoire, la tour Eiffel n’en pèse que 10.100 (de tonnes). Et depuis maintenant un an que le Gros Ben a quitté l’Union européenne, avec ses administrés, il intéresse l’artiste argentine Marta Minjujín. Elle projette de reproduire à Manchester cette majestueuse tour.