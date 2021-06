Le Prix Jean d'Ormesson 2021 décerné à Robert Bober

Fondé en mars 2018, le prix Jean d’Ormesson fait suite au décès de l’écrivain. Un hommage qui pour cette nouvelle édition est attribué au roman de Robert Bober, paru en octobre 2020.

EXTRAIT: Par instants, la vie n'est pas sûre

Résumé de l'éditeur :

J'appelle des visages, des souvenirs, et ce ne sont pas toujours ceux que j'appelle qui se présentent. Et comme s'ils n'attendaient que ça, ils affluent, en vrac, se donnant la main. Je les accueille sans savoir où ils vont me conduire, ni ce qu'ils vont produire. Répartis dans des dossiers étiquetés, descendus de leurs étagères, sortis de leurs tiroirs, les souvenirs sont là, déposés sur mon bureau, attendant avec impatience ? espoir ? que je prenne le temps de m'y arrêter.

Il y a des choses dont on se souvient "comme si c'était hier" et d'autres - quel plaisir ! - qui surgissent, là, soudain, que j'avais oubliées au point qu'elles m'apparaissent nouvelles. D'autres encore, dont je ne mesurais pas l'importance, mais dans quoi, comme à mon insu, le temps a déposé ce que je vais m'acharner à comprendre et essayer de traduire. Oui, les souvenirs, il faudrait pouvoir leur parler.

Ils doivent tout savoir de nos regrets, de nos remords.