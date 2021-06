Paris : une nouvelle librairie, mobile et colorée, au Centre Pompidou

Le 1er janvier 2021, le centre Pompidou confiait ses trois librairies à la Réunion des Musées Nationaux-Grand Palais, déjà en charge de la boutique design du lieu. La concession était auparavant gérée par le groupe Flammarion – depuis 1977.

Ce changement de propriétaire s’est opéré suite à un appel d’offres concernant les travaux de la librairie des expositions, situé au 6e étage du centre. Pour remporter cette bataille administrative, le RMN s’est associé au studio 5.5. Le cabinet d’architecture et de design fondé en 2003 avait déjà un lien avec l’endroit, puisque certaines de leurs œuvres sont conservées au sein de l’exposition permanente du musée.

Pour le centre Pompidou, l’enjeu « était de concevoir un nouveau point de vente attractif, en phase avec l’architecture du Centre, tout en conservant une certaine modularité afin de s’adapter facilement aux expositions ».

Librairie mobile

Dans la lignée de Marcel Duchamp et de son rapport aux objets du quotidien, l’équipe de Studio 5.5 s’est inspirée des chariots servant à transporter les œuvres d’art pour concevoir l’architecture de la nouvelle librairie.

Montés sur des roulettes, capables de supporter plus d’une demi-tonne de livres, ces étals de métal ont été pensés pour une permanente modularité. « On ne peut plus dessiner des choses figées, car il est impossible de savoir qu’on a raison dès le départ », explique le designer Anthony Lebossé. « On voulait donc créer un lieu qui vit en fonction des expos, destinées à évoluer en permanence. »

Faciles à déplacer, les chariots peuvent également être complètement réorganisés en fonction de la taille des livres ou du type d’objets que l’on souhaite présenter. Conçue pour accueillir quelque 200 personnes, la librairie n’est pas destinée à changer du tout au tout chaque semaine et reste pensée dans la perspective des déplacements optimaux du public. Pour ce faire, les designers ont travaillé avec l’équipe de libraires historique de la boutique.

Ces potentiels changements d’organisation physique font écho à l’évolution permanente des catalogues de la librairie des expositions. Contrairement à la librairie du forum, situé au rez-de-chaussée, qui demeure un établissement de référence en matière d'art moderne et contemporain, la librairie du 6e s’adapte en permanence à la programmation.

« Notre but, en tant que libraire, c’est que le visiteur passe un bon moment au sein de l’expo, et qu’il puisse partir avec un ouvrage, un catalogue ou une monographie, pour poursuivre la visite chez lui », nous explique Roberto, qui s’occupe des commandes des ouvrages.

En ce moment, le musée accueille en parallèle Elles font l’abstraction qui retrace l’histoire de près de 110 artistes femmes et Hito Steyerl. I will survive centrée sur la créatrice allemande. Le catalogue se compose d’éditeurs français et étrangers – avec un prisme particulièrement féministe ce mois-ci. Et s’accorde au projet des deux expos : rendre leur visibilité aux femmes dans le monde de l’art.

Des évolutions mesurées

Pour concevoir leur librairie, les membres du studio 5.5 ont été confrontés à plusieurs défis. La Covid dans un premier temps ne leur a pas facilité la tâche, ralentissant considérablement la commande de certains matériaux. D'autre part, au 6e étage d’un bâtiment historique accueillant des œuvres d’art, la librairie des expositions doit se soumettre à un protocole de sécurité particulièrement strict. Enfin, il était important pour les architectes de s’inscrire dans l’ADN du musée.

« On voulait faire en sorte de ne pas dessiner un monument de plus, mais de s’inscrire dans ce bâtiment », souligne Anthony, « de faire en sorte que ça soit un hommage à la construction de ce lieu, qui est une œuvre en soi ». La librairie et ses chariots minimalistes portent ainsi les couleurs historiques du musée – bleu, jaune et vert. La boutique étant ouverte sur l’extérieur, c’est une vue de Paris qui s'offre au visiteur.

Le fonctionnement des trois librairies n’est quant à lui pas destiné à changer. Les catalogues gérés par les libraires et les éditions du centre Pompidou ne dépendent pas réellement du nouveau propriétaire. Comme nous l’explique Élise Albenque, directrice marketing des éditions Pompidou, si Flammarion ne gère plus les trois points de vente, le groupe est toujours chargé de la diffusion des ouvrages de l’éditeur du musée.

La reprise des librairies par la Réunion des Musées Nationaux-Grand Palais début janvier ne semble ainsi pas bouleverser l’équilibre du centre. « La prochaine étape pour nous portera la réflexion sur la fermeture en 2023 pour une réouverture en 2027 », confie Élise Albenque. « On va devoir se demander comment évoluent nos points de vente, comment s’adapter au monde de 2027 ? »

Les Librairies et boutiques sont ouvertes tous les jours sauf les mardis, de 11 h à 22 h pour le Forum et de 11 h à 21 h pour les points de vente des niveaux 4 et 6. La librairie du rez-de-chaussé est accessible sans billet, contrairement aux librairies du 4e et 6e étage.



Crédit photo : librairie des expositions niveau 6 — Studio 5.5