Cinquième édition du Salon LittExil au Palais de la Porte Dorée

Le salon, en partenariat avec la Fondation Maison des sciences de l’homme, met l’accent sur les innovations littéraires, autant dans les formes stylistiques que dans les choix des thématiques romanesques.

Un programme riche est annoncé pour cette journée, qui débutera dès 11h.

11h-18h30 : Le Salon des littératures de l'exil et de la migration

En partenariat avec le Collège d’études mondiales-Fondation Maison des sciences de l’homme (Chaire « Exil et migrations » d’Alexis Nuselovici - Nouss), cette cinquième édition du salon LittExil met l’accent sur les innovations littéraires, dans les formes stylistiques comme dans les choix des thématiques romanesques.

Les auteurs, revues et éditeurs indépendants invités présenteront dans le forum leurs publications récentes et seront disponibles pour rencontrer le public et dédicacer leurs ouvrages.

Avec la participation de : Au nom de la mémoire, A littérature-action, Africultures, Chevrefeuille-Etoilée, L'aube, Koiné, Naqd, Nouvelles éditions Place, Payot & Rivages, Sigila, Quai des Brunes et Xérographes.

14h30 -15h30 : Grand entretien

Un grand entretien avec Hélène Gestern, romancière et spécialiste des recherches sur les écrits autobiographiques pour son roman Armen. L'exil et l'écriture, paru aux Editions Arléa en 2020, animé par Alexis Nouss, professeur de littérature comparée et titulaire de la Chaire « Exil et migrations » au Collège d’études mondiales-Fondation Maison des sciences de l’homme.

16h - 17h : Table-ronde "Les nouvelles écritures de l’exil"

Comment la thématique de l’exil appelle-t-elle à des expérimentations dans les formes stylistiques et dans les relations qui se tissent entre les écritures de soi et l’autobiographie, la documentation historique et la fiction purement romanesque ? Quelles sont les hybridations de forme, l'utilisation des hyperboles, et toutes les libertés stylistiques qui ouvrent le champ littéraire ? Une rencontre animée par Marie Poinsot, rédactrice en chef de la revue Hommes et Migrations et cheffe du département des Editions, et avec la participation de deux écrivaines :

Sedef Ecer, Trésor national, Ed. JC Lattès, 2021

Tassadit Imache, Fini d’écrire, Ed Hors d’atteinte, 2020

Cette table-ronde sera l’occasion de présenter le hors-série de la revue du musée, élaboré en partenariat avec le Forum Génération Égalité : rebaptisé pour l’occasion Femmes et migrations, celui-ci portera sur le thème des « Corps des femmes en migration ». En présence de Delphine O, ambassadrice et secrétaire générale du Forum.

Initié par ONU Femmes et co-présidé par la France et le Mexique, le Forum Génération Égalité est le rassemblement féministe mondial le plus important depuis la quatrième Conférence mondiale de l’ONU sur les femmes, qui s’est tenue à Pékin en 1995. Il aura lieu à Paris du 30 juin au 2 juillet 2021.

17h30 : Lecture performée Black Words de Lisette Lombé

Lisette Lombé est une artiste belgo-congolaise née en 1978. Créatrice d'objets poétiques (performance, collage, conférence gesticulée), elle est une grande figure de la scène slam en Belgique, et anime des ateliers avec son association L-SLAM. Militante afroféministe se revendiquant afrodescendante, afropéenne, afropunk et queer, elle défend toutes les minorités et a été nommée citoyenne d'honneur de la ville de Liège pour son activisme. Elle est l'autrice du roman Venus poetica et de trois recueils de poésie : Tenir, Black words et Brûler brûler brûler. Son œuvre hybride (slam alternant avec des illustrations, des affiches et des photos objets de collages) est un plaidoyer pour l'identité plurielle.

18h30 : Cérémonie de remise du Prix littéraire de la Porte Dorée 2021

Créé en 2010, le Prix littéraire de la Porte Dorée récompense chaque année un récit de langue française ayant pour thème l’exil, les migrations, mais aussi les identités plurielles et l’altérité. Le lauréat ou la lauréate recevra son prix à cette occasion.

Cette cérémonie sera animée par Gladys Marivat, journaliste pour Lire Magazine et Le Monde.