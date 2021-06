Le Festival Extra ! revient au Centre Pompidou

Et si notre « idée de la littérature » était en train de changer ? Au contact des nouvelles technologies et de la prolifération des écrans, à l'ère du mouvement #MeToo dans un paysage où la culture littéraire n'est plus dominante, et si notre conception traditionnelle de la littérature, fortement incarnée par le livre, était en train de se réinventer, de s'ouvrir à d'autres supports (écrans, scènes, corps…), de s'élargir à d'autres manières de lire et à d’autres cultures du texte ?

La littérature vivante, la création littéraire dans toutes ses formes, du livre à l’écran, de la scène aux espaces d’exposition, de l’atelier d’écriture à la poésie sonore : c’est cette conception élargie et plurielle de la littérature que déploie depuis maintenant 5 ans le festival Extra !. Véritable moment de la vie littéraire, cette manifestation entend prendre le pouls des évolutions et des modifications actuelles de la littérature.

C’est là tout le propos du festival Extra !, qui se veut un lieu d’accueil et d’écho à toutes les formes vivantes et hors du livre que prend aujourd’hui la littérature.

À l’occasion de la 5e édition du Festival Extra!, le Centre Pompidou invite le duo d’artistes Deborah Bowmann, installé à Bruxelles, à concevoir une sorte de salon dans l’espace central du Forum -1. Un espace ambivalent, entre intérieur et extérieur, entre l’espace domestique et la place publique, entre le mobilier vintage et les salons marchands de l’ère capitaliste.

En ouverture, le plasticien Mark Geffriaud et l'écrivain Thomas Clerc (dont le nouveau roman Cave est à paraître le 19 août 2021 chez Gallimard) porteront un « toast » et la philosophe du vivant Vinciane Despret proposera un atelier d'écriture avec l'Université d’Aix-Marseille autour des « tombeaux des bêtes ».

Mais aussi : un rendez-vous avec Vanessa Springora et Hélène Merlin-Kajman pour une table-ronde « relire Lolita à l'heure de #Metoo » ; une soirée live rap et littérature avec Eric Metzger et Quentin Margot ; « Crush! », un speed-dating littéraire ; « Les Mondes de Mohamed El Khatib » avec Alain Cavalier et Massimo Furlan ; la rentrée littéraire avec Télérama…

Et, en clôture de festival, le fameux Poetry Day consacré cette année à Charles Baudelaire, à l'occasion du bicentenaire de la naissance de l'auteur des Fleurs du mal, avec un focus sur sa muse Jeanne Duval et de nombreux invités parmi lesquels Anne-James Chaton ou François & The Atlas Mountains dans une création inédite autour du poète.

L’année dernière, l’évènement avait été placé sous le signe de l’île, en résonance avec les périodes de confinement et donc, d’isolement vécues par les français.