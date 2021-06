Vincent Bolloré : de la diffamation à l'autoédition...

Ces derniers racontaient « leurs enquêtes les plus sensibles » et les répercussions sur leur vie personnelle : écoutes, menaces, pressions économiques sur les rédactions, et sources que l’on tente d’identifier. Le secret des affaires devient la garantie permettant d’étouffer les enquêtes. Dans ce contexte, c’est son investigation concernant Vincent Bolloré que Benoît Colllombat décide de détailler.

Devant la justice, le tribunal correctionnel de Paris considérera la procédure de l’homme d’affaires comme abusive — avec 9000 € de condamnations en faveur de l’auteur, et 1000 € pour l’éditeur. Cependant, Vincent Bolloré interjette appel, et la cour donne de nouveau tort au plaignant… qui se pouvoir en cassation. L’OBS rapporte que la plus haute juridiction a décidé d’annuler la décision, renvoyant tout ce beau monde à la cour d’appel.

Derrière la justice, le capital

En effet, lors du jugement en appel, la cour n’aurait pas pris en compte toutes les allégations ou imputations que le groupe Bolloré dénonçait et avait choisi de poursuivre. Nouveau procès, donc, mais procès dans un contexte tout particulier : celui du rapprochement des deux groupes Editis/Vivendi et Hachette/Lagardère. Calmann-Levy est une filiale du second, et Vincent Bolloré détient à travers sa structure, 27 % du capital de Lagardère.

De quoi interroger, comme le soulignent nos confrères : à posséder des maisons d’édition, quelle latitude reste ? Certains rappellent qu’en mai dernier, Augustin Trapenard démissionnait de Canal +, en accusant son ancienne direction de devenir « de plus en plus difficile ».

Il pointait même, dans un entretien avec Telerama, des propositions d’Editis pour que des auteurs maison interviennent dans l’émission 21 CM qu’il animait. Il confirmait alors avoir reçu « des e-mails, avec des demandes. Jusque-là, j’avais eu une liberté éditoriale totale. Incarner Canal+ devenait de plus en plus difficile ». Ce ne sont toutefois pas ces demandes qui auront abouti à la démission de l'animateur, depuis parti sur Brut.

L'appeau de l'ours

La place de Vincent Bolloré dans l’édition française est connue : Editis, deuxième groupe de l’Hexagone, représente déjà un fameux morceau. Pour l’instant, Hachette est encore loin d’appartenir au milliardaire — quelques menus détails restent à régler avant la mainmise, contrairement à ce qu’assure L’OBS. Ne serait-ce que la fin de la commandite qui garantit encore à Arnaud Lagardère le pouvoir sur la structure.

Donc non, pour l’heure, Calmann-Levy n’appartient pas à Bolloré, pas plus que les maisons du groupe Hachette Livre. Et les fameuses procédures-bâillon qu’intentent les puissants contre les éditeurs et auteurs de livres qui dérangent n’auront pas attendu le milliardaire Bolloré pour s’abattre. Parler des liens entre le Cameroun et Vincent Bolloré ne sera certainement pas chose aisée — et nécessitera des ressources, du courage et des sources autant que des preuves solides.

D’ailleurs, si aucun éditeur ne venait à réunir ces différentes qualités, tout auteur aurait la possibilité de chercher dans l’autopublication les moyens d’exercer sa liberté d’enquête. Certes une perte immense pour l'édition...

Crédit photo : Vivendi