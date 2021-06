Les héritiers de Regine Deforges ouvrent La Bicyclette bleue, une librairie en son hommage

L’établissement ouvrira au 45, rue Pelleport, dans le XXe — non loin de la Porte de Bagnolet, pour les amateurs — vers la fin du mois d’août. Une ouverture qui embrayera donc directement sur la rentrée littéraire, pas vraiment de tout repos. La librairie vise une offre de quelque 7000 ouvrages, sur 65 m2 de superficie : une proposition généraliste, depuis la littérature jusqu’aux beaux-arts, en passant par le 9e art et le pratique.

RÉGINE DEFORGES: “Il n'ya pas de cuisine sans amour”

Mais les héritiers de Régine Deforges tablent surtout sur une implication dans la vie culturelle du quartier. « Convaincus du rôle central que jouent les librairies dans notre époque actuelle nous souhaitons créer une atmosphère chaleureuse, avec un commerce à taille humaine », indiquent-ils.

Tant avec les associations locales qu’avec les autres commerçants, la librairie se construit patiemment. Les travaux de remise à neuf achevés, elle attend ses meubles dans les prochains jours, avant de poser définitivement livres et bagages.

La saga, à bicyclette

Bien entendu, le choix de ce nom « nous a tout de suite paru une évidence ». Cette fresque, qui dont la parution s’étend sur trois tomes de 1982 à 2007 fut originellement publiée chez Fayard. Elle a connu « un retentissement considérable nous espérons que chacun d’entre vous s’y reconnaîtra et voudra bien faire un bout de chemin avec nous ».

Balayant la seconde moitié du XXe siècle, Regine Deforges propulsait les lecteurs de la Seconde Guerre mondiale à la révolution cubaine, sans oublier l’Indochine. Et pour appuyer plus fortement le lien, Pierre Waz, dessinateur à l’Obs et au JDD a prêté sa plume pour réaliser une affiche qui servira de logo à l’établissement.

On y retrouve Régine Deforges, sur sa bicyclette, évidemment.

Fille et petit-fils ont monté un projet de financement participatif sur Ulule pour accompagner leur création. Une somme de 10.000 € qui servira à créer un peu plus d’harmonie, ainsi que d’autres éléments plus logistiques — comme le logiciel de caisse et de stock, ou encore un rideau de fer.

Régine Deforges est décédée en avril 2014.