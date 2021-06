Jean Cortot, peintre des mots : une oeuvre graphique et littéraire

Au fil des années, il imagine une œuvre graphique exceptionnelle qui place l’exploration des signes au cœur de sa création. À travers une sélection de livres d’artiste, correspondances, photographies et tableaux, le parcours invite le visiteur à suivre Jean Cortot dans l’intimité de son atelier où s’élabore l’alchimie de son langage pictural. Son épouse, Bébé Cortot, fait par ailleurs don à la BnF de cent vingt livres d’artistes, manuscrits et imprimés, gravés et peints, constituant ainsi le plus important fonds français consacré à l’artiste.

Né à Alexandrie en 1925 et mort à Paris en 2018, Jean Cortot hérite de son père, le célèbre pianiste Alfred Cortot, un goût pour les arts et les lettres. Il côtoie dans sa jeunesse, au sein du cercle familial, Henri Matisse, Paul Morand, Stefan Zweig, Colette ou encore Paul Valéry dont il garde un souvenir vivace. Grand lecteur, il se liera d’amitié avec un certain nombre d’écrivains questionnant comme lui les relations de l’écriture et de la peinture, tels Raymond Queneau, Jean Tardieu, Henri Michaux ou Michel Butor.

Entré à 17 ans à l’Académie de la Grande Chaumière pour suivre l’enseignement d’Othon Friesz, il contribue en octobre 1942 à la fondation du Groupe de l’Échelle avec Jacques Busse, Jean-Marie Calmettes, Michel Patrix, Geneviève Asse. Représentant un des grands espoirs de la peinture figurative d’après-guerre, il obtient en 1948 le prix de la Jeune Peinture à Paris, et sera élu à l’Académie des Beaux-Arts en 2001 au fauteuil d’Olivier Debré.

RÉSIDENCE: l'Archipel Butor ouvre ses portes aux artistes

S’éloignant progressivement de la figuration, Cortot interroge l’écriture, qui deviendra son langage plastique. Dès 1957, il introduit des signes dans ses tableaux, pour la plupart inventés et indéchiffrables, évoquant des cursives, des idéogrammes ou des pictogrammes, avant de laisser place, au sein de Tableaux-poèmes (1974), à des citations et des fragments de poèmes empruntés aux écrivains de son panthéon personnel. Les écritures deviennent lisibles, tout en s’apparentant à la peinture : ainsi naissent les fameuses « écritures peintes » si caractéristiques du travail de Jean Cortot.

Parallèlement, son goût pour la littérature l’amène à illustrer près de deux cents ouvrages. Le premier d’entre eux, La charge du roi de Jean Giono édité par Maeght en 1965, est suivi de nombreux autres à tirage plus confidentiel, avec des textes de René Char, Jean Tardieu ou Henri Michaux. Avec des artistes comme Julius Baltazar ou Gérard Garouste, il collabore épisodiquement à la création de livres d’artistes, pour la plupart manuscrits et ornés de peintures originales aux contrastes colorés. Ces derniers sont prétextés à des expérimentations formelles et jouent avec la multiplicité des formes possibles du livre (codex, leporello, rouleaux, livre-objet, etc.). Par l’expressivité de sa graphie et par sa gestuelle, l’artiste semble à chaque fois interpréter le texte et l’exécuter, telle une partition musicale.

Quatre sections thématiques rythment le parcours de l’exposition. Après une première partie consacrée à la formation intellectuelle et artistique du peintre, marquée par les figures tutélaires d’Alfred Cortot et de Paul Valéry, l’exposition dévoile la recherche de l’artiste autour des signes et des systèmes d’écriture découverts lors de voyages ou de lectures dans les années 1950-1960 : idéogrammes, caractères oghamiques (celtiques), tifinagh (touareg), mais aussi le latin et le grec.

Elle se poursuit avec les « écritures peintes », étonnantes symbioses entre écriture et peinture, créées à partir des années 1980 en hommage aux écrivains et poètes admirés. Enfin, la dernière partie montre quelques œuvres croisées élaborées à quatre mains avec des amis artistes (Julius Baltazar, Anne Walker, Bertrand Dorny, Gérard Garouste) invités à partager l’espace ludique du livre avec le peintre, se faisant poète pour l’occasion.

Exposition à retrouver à la BnF I François-Mitterrand, Galerie des donateurs, du 21 septembre au 7 novembre 2021.