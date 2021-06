Publier et être publié, ça consiste en quoi concrètement ?

Ecris sans peur. Edite sans pitié.

Dans l’épisode 19 du podcast Dlivrable, il vous explique pourquoi et comment. À l’origine, il y a un prix : le prix du roman non publié, qui « structure l’activité ». C’est en constatant l’intérêt généralisé pour l’écriture et la difficulté à se faire publier que l’idée a germé.

Timothé revient sur ses prémices : « J’étais souvent sollicité par de tierces personnes qui avaient écrit un livre et souhaitaient le publier. [Plusieurs constats] : d’abord c’était une population assez différente. (…) je trouvais intéressant d’observer que l’écriture rassemblait une population assez globale. [Ensuite] tous me faisaient assez rapidement la réflexion : on a passé du temps, on a mis de l’énergie dans ce livre (…) et pour autant, une fois qu’on l’envoie, on est toujours un peu frustré des retours qu’on a du monde de l’édition. »

Il a alors quantifié ces premiers retours d’expérience : sont-ils isolés ? sont-ils au contraire représentatifs ? Et force est de constater que la problématique de la publication concerne beaucoup de monde. « Il y a plusieurs études, notamment une assez référente du magazine Lire et de Librinova : un Français sur trois a songé à écrire un livre, 10 % des Français sont passés à l’acte, un manuscrit sur 6000 devient un livre. Je me suis dit y a une belle communauté qui est très impliquée. »

Mais le déclic a été quand des auteurs reconnus et installés lui ont aussi partagé leurs difficultés initiales à se faire publier.

De là est née l’idée de créer un prix dédié aux livres non publiés. De là est aussi née la maison d’édition Novice. Littéralement, être novice c’est faire l’apprentissage de quelque chose.

Le nom était tout trouvé. Timothé questionne le métier d’éditeur en proposant des clés de lecture et de publication à tous les auteurs novices, expérimentés, ainsi qu’à toutes les personnes intéressées par les coulisses de création d’un livre. Il vous en dit plus dans l’épisode 19 de Dlivrable, dédié à sa maison.

Crédit photo : hannah grace/ Unsplash